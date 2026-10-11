STRAŠNE OSUDE STIŽU IZ SARAJEVA: Podržavaju blokadere koji mrze generala Mladića
POLITIČKI stavovi i potezi pojedinih predstavnika blokaderske liste ponovo su izazvali oštre reakcije i velike polemike u javnosti!
Nakon dešavanja na protestu u Nišu, i stavova o generalu Ratku Mladiću i Republici srpskoj koji zastupaju pojedini aktivisti ove blokaderske liste mediji u Sarajevu sa velikom pažnjom i odobravanjem preneli su ove poruke.
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