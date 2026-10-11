Politika

STRAŠNE OSUDE STIŽU IZ SARAJEVA: Podržavaju blokadere koji mrze generala Mladića

Novosti online

11. 10. 2026. u 16:13

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POLITIČKI stavovi i potezi pojedinih predstavnika blokaderske liste ponovo su izazvali oštre reakcije i velike polemike u javnosti!

СТРАШНЕ ОСУДЕ СТИЖУ ИЗ САРАЈЕВА: Подржавају блокадере који мрзе генерала Младића

(AP Photo/Martin Meissner, Pool, File)

Nakon dešavanja na protestu u Nišu, i stavova o generalu Ratku Mladiću i Republici srpskoj koji zastupaju pojedini aktivisti ove blokaderske liste mediji u Sarajevu sa velikom pažnjom i odobravanjem preneli su ove poruke.

(24sedam)

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