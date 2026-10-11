"DOGOVOR TRAMPA I PUTINA MENJA MNOGO TOGA U SVETU" Ruski mediji pomno pratili Vučićevu izjavu o dogovoru Tramp-Putin koji je šokirao planetu

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić smatra da dogovor ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa o isporukama ruskog dizel-goriva strateški menja odnose u svetu, prenose ruski mediji.

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- Dogovor Trampa i Putina menja mnogo toga u svetu, menja situaciju na strateškom nivou. Ne zbog dizel-goriva... Važno je to što su Amerikanci time prekinuli lanac sankcija protiv Rusije, a Tramp se pokazao kao praktičan i pragmatičan - rekao je Vučić u video-snimku objavljenom na njegovom nalogu na TikToku.

Prema njegovim rečima, američki predsednik je pokazao da želi da na taj način snizi cenu dizel-goriva u SAD.

- Oni (SAD — prim. aut.) zasnivaju svoju unutrašnju snagu na tri stvari: za 10 dolara možete pristojno da jedete, država pomaže u izgradnji montažnih kuća, a gorivo je jeftino - istakao je srpski političar.

Američki predsednik Donald Tramp ranije je izjavio da je tokom razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom postignut dogovor o isporukama dizel-goriva iz Rusije.

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