Lud meč u Prvoj ligi Srbije: Golman Javora strelac protiv Grafičara u nadoknadi (VIDEO)
NESTVARNA završnica utakmica Grafičar - Javor u 13. kolu Prve lige Srbije.
"Grafosi" su bili pred velikim trijumfom, ali bod gostima iz Ivanjice doneo je ni manje, ni više nego golman Dimitrije Stevanović koji je postigao pogodak u trećem minutu nadoknade i tako postavio konačnih - 1:1.
On je bio najbolji u skoku i u maniru najkvalitetnijih napadača glavom zakucao loptu u mrežu rivala.
Domaćin je prednost imao od rane faze, tačnije od 4. minuta kad je Nikola Todosijević postigao autogol. Ipak, na kraju nisu uspeli da osvoje sva tri boda.
Možda bi ishod bio drugačiji da je Milan Mirosavljev u 56. minutu pogodio sa bele tačke. Na njegovu sreću to na kraju nije koštalo poraza ekipu iz Ivanjice.
Javor je treći na tabeli Prve lige Srbije sa 24 boda, ima tri manje od prvoplasiranog Borca. Grafičar je na 14. poziciji sa 11 bodova.
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