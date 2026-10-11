Fudbal

Lud meč u Prvoj ligi Srbije: Golman Javora strelac protiv Grafičara u nadoknadi (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

11. 10. 2026. u 16:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NESTVARNA završnica utakmica Grafičar - Javor u 13. kolu Prve lige Srbije.

Луд меч у Првој лиги Србије: Голман Јавора стрелац против Графичара у надокнади (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Youtube/Mozzart Bet Prva liga Srbije

"Grafosi" su bili pred velikim trijumfom, ali bod gostima iz Ivanjice doneo je ni manje, ni više nego golman Dimitrije Stevanović koji je postigao pogodak u trećem minutu nadoknade i tako postavio konačnih - 1:1.

On je bio najbolji u skoku i u maniru najkvalitetnijih napadača glavom zakucao loptu u mrežu rivala.

Domaćin je prednost imao od rane faze, tačnije od 4. minuta kad je Nikola Todosijević postigao autogol. Ipak, na kraju nisu uspeli da osvoje sva tri boda.

Možda bi ishod bio drugačiji da je Milan Mirosavljev u 56. minutu pogodio sa bele tačke. Na njegovu sreću to na kraju nije koštalo poraza ekipu iz Ivanjice.

Javor je treći na tabeli Prve lige Srbije sa 24 boda, ima tri manje od prvoplasiranog Borca. Grafičar je na 14. poziciji sa 11 bodova.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao
Panorama

0 0

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao

ZAMISLITE radni dan u kom se, umesto jednolične buke mašina ili tišine koju prekida samo šuštanje materijala pod prstima, čuju novine, poezija, nastavci romana, istorijske priče i glas čoveka čiji je posao da drugima čita naglas.

11. 10. 2026. u 17:02 >> 17:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šta je Donald Tramp sada poželeo da nazove po sebi? - Nova ideja američkog predsednika

Šta je Donald Tramp sada poželeo da nazove po sebi? - Nova ideja američkog predsednika