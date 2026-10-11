OVO MUČI PROIZVOĐAČE JABUKA: Jedna od rodnijih godina u domaćem voćarstvu, ali sa jabukama - teška situacija

IAKO je ova godina jedna od rodnijih u domaćem voćarstvu, proizvođači u Srbiji suočavaju se sa niskim otkupnim cenama, posledicama suše i sve većim pritiskom uvoznog voća.

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Posebno je teška situacija sa jabukama, čiji se rod procenjuje na čak 450.000 tona, dok je cena domaće jabuke pala na 40 do 50 dinara po kilogramu, a druga klasa se za industrijsku preradu otkupljuje za svega 11 do 12 dinara. Istovremeno, poljske jabuke u trgovinama koštaju i do 200 dinara, zbog čega pojedini voćari razmišljaju da ovogodišnji rod uopšte ne beru.

Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu u penziji Zoran Keserović izjavio je za da su najbolje prihode ostvarili proizvođači jagoda, dok su nešto slabije prošli proizvođači borovnica, trešanja, krušaka i kupina.

Suša je posebno pogodila proizvođače šljiva, čija se otkupna cena kretala od 12 do 30 dinara po kilogramu, dok su višnje otkupljivane za 30 do 40 dinara. Prema njegovoj oceni, najviše koristi imali su prerađivači i destilerije, koji su sirovine nabavljali po niskim cenama.

Uvoz iz Poljske dodatno obara cene

Pored vremenskih neprilika, jedan od najvećih problema domaćeg voćarstva predstavlja konkurencija iz uvoza, posebno kada je reč o jabukama i proizvodima koji se koriste u njihovoj industrijskoj preradi.

Keserović navodi da su ove godine iz Kine uvoženi kaša i koncentrat jabuke, dok na domaće tržište istovremeno stižu i sveže jabuke iz Poljske. Zbog takve situacije smatra da bi trebalo produžiti važenje prelevmana na uvoz, čiji je istek predviđen za novembar, najmanje do marta naredne godine.

Cilj takve mere bio bi da domaći proizvođači dobiju više vremena da plasiraju ovogodišnji rod, koji je znatno veći nego prethodne sezone.

Prema njegovoj proceni, proizvodnja jabuka mogla bi da bude za 100.000 do 120.000 tona veća nego prošle godine, kada je ubrano oko 330.000 tona, dok bi ukupan rod voća u Srbiji mogao da dostigne 1,5 miliona tona.

U hladnjačama 3.000 tona jabuka, proizvođači čekaju bolju cenu

Direktor Zemljoradničke zadruge "Voćar" iz Slankamena Nikola Kotarac navodi da su jabuke dobrog kvaliteta uglavnom u zasadima koji imaju sisteme za navodnjavanje.

Prema njegovim rečima, prošle godine kilogram domaće jabuke koštao je od 60 do 70 dinara, a sada od 40 do 50 dinara, dok se poljske jabuke u trgovinama prodaju za 150 do 200 dinara.

Zadruga trenutno u hladnjači čuva oko 3.000 tona jabuka, koje planira da skladišti do proleća, u nadi da će otkupne cene porasti.

Još nepovoljnija situacija je sa jabukama druge klase, koje domaća industrija otkupljuje za svega 11 do 12 dinara po kilogramu, što Kotarac povezuje sa uvozom prerađene jabuke iz Kine.

Pojedini voćari razmišljaju da odustanu od berbe

Pored niskih cena, proizvođače opterećuju i visoki troškovi radne snage, zbog čega, prema Kotarčevim rečima, neki vlasnici voćnjaka razmišljaju da jabuke uopšte ne beru, jer im se to finansijski ne isplati.

Kao jedno od mogućih tržišta za domaće jabuke pominje se Saudijska Arabija, ali visoki troškovi pakovanja i transporta otežavaju izvoz. Tako su domaći voćari, uprkos dobrom rodu, suočeni sa problemom plasmana i niskih cena, dok veliki deo ovogodišnje proizvodnje čeka kupce u hladnjačama.

(Blic)