KIŠA U PRAVOM TRENUTKU ZA RATARE: Od padavina zavisi nastavak jesenje setve

PADAVINE su stigle u važnom periodu za ratare, ali dugotrajna suša već je poremetila pojedine agrotehničke rokove. Velimir Radić iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu kaže za RTS da je uljana repica najugroženija, dok kod ječma i pšenice još ima vremena za setvu u optimalnom roku.

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Dugotrajna suša uticala je na pomeranje i smanjenje obima pojedinih agrotehničkih operacija, a Velimir Radić je rekao da je najugroženija uljana repica, za koju su optimalni rokovi setve već prošli.

- Pojedini proizvođači koji su planirali da je poseju moraće da procene da li još imaju uslova za to - istakao je Radić.

Sa druge strane, kod ozimih žitarica, pre svega ječma i pšenice, još nema značajnijeg kašnjenja.

- Ječam je pri kraju optimalnog roka za setvu, dok se pšenica tek seje, pa će količina padavina u narednim danima biti važna za nastavak radova. Trebalo bi nam bar jednu nedelju da pada lagana kiša, da bi natopila zemlju koja je suva više od tri-četiri meseca, koliko je na pojedinim terenima - objašnjava Radić.

Za početak radova bilo bi korisno da padne između 10 i 20 milimetara kiše. Ipak, kako navodi sagovornik, potrebe se razlikuju u zavisnosti od tipa zemljišta.

- Na severu Vojvodine, gde su zemljišta lakšeg mehaničkog sastava, voda brže prodire u dublje slojeve, dok se na težim zemljištima duže zadržava u oraničnom sloju. Kiša je dobrodošla i proizvođačima koji su već obavili setvu primenom redukovane obrade zemljišta. Međutim, ako se padavine ne nastave, postoji rizik da seme započne klijanje, a zatim ostane bez dovoljno vlage, što može dovesti do njegovog propadanja - rekao je Radić.

Uticaj klimatskih promena

Govoreći o posledicama klimatskih promena, Radić ukazuje na postepeno prilagođavanje strukture setve u Srbiji.

- Ozime žitarice dobijaju na značaju, jer njihov razvoj manje zavisi od letnjih vrućina, dok se površine pod sojom smanjuju zbog njene osetljivosti na sušu. Kukuruz se i dalje održava na pojedinim područjima, naročito u blizini reka - istakao je Radić.

Kao jednu od mera za smanjenje rizika u proizvodnji, Radić izdvaja setvu u više rokova, posebno kod proizvođača koji obrađuju velike površine.

- Očigledno će svi proizvođači morati i dalje da seju u više rokova, što je kao preporuka, da bi se smanjio rizik u proizvodnji - naglašava Radić.

Dalji razvoj jesenje setve zavisiće od količine padavina, ali i od vremenskih prilika tokom novembra i decembra, koje će uticati na razvoj i prezimljavanje useva.

- Ratari će zato i u narednom periodu morati da prate stanje zemljišta i prilagođavaju radove vremenskim uslovima - zaključio je Radić.

(RTV)