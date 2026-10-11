Srpske bokserke ne staju - rad, zajedništvo i pobednički mentalitet temelj su novih uspeha!

Uspeh ne dolazi slučajno. Iza svake medalje, svakog osvojenog šampionata i svakog podignutog pehara stoje sati napornog rada, disciplina, odricanje i jasan sistem koji stvara šampione.

FOTO: SBS (M. Ždralo)

Upravo na tim temeljima počiva razvoj ženskog boksa u Srbiji, čije takmičarke iz godine u godinu potvrđuju da pripadaju samom vrhu međunarodne scene.

U susret novim velikim izazovima, selektor svih ženskih bokserskih selekcija Srbije, Mirko Ždralo, organizovao je dvodnevni zajednički sparing u Regionalnom bokserskom centru „Lagator“ u Loznici. Na okupljanju učestvuje 11 bokserki uzrasta od U15 do U23, zajedno sa svojim klupskim trenerima, u okviru stručnog rada usmerenog na podizanje forme, razmenu iskustava i dodatnu pripremu za predstojeća međunarodna takmičenja.

Cilj je jasan – da reprezentativke spremno, sigurno i sa najvišim ambicijama dočekaju borbe za evropska i svetska odličja.

Regionalni bokserski centar „Lagator“ još jednom je mesto okupljanja najperspektivnijih srpskih bokserki i stručnog tima koji predano radi na njihovom razvoju. Tokom dva dana sparinga, treneri imaju priliku da neposredno procene trenutnu formu takmičarki, analiziraju tehničko-taktičke detalje, razmene stručna zapažanja i zajednički definišu smernice za naredne izazove.

FOTO: SBS (M. Ždralo)

Posebna vrednost ovog okupljanja jeste saradnja selektora i klupskih trenera. Zajednički rad, usaglašen pristup i kontinuirano praćenje razvoja svake bokserke predstavljaju važan deo sistema koji donosi rezultate i stvara kontinuitet uspeha.

Među učesnicama sparinga su Mia Kerošević, Nina Damjanović i Mia Topić, predstavnice uzrasta do 15 godina, koje su svojim nastupima na međunarodnim turnirima tokom leta pokazale da Srbija ima razloga da sa optimizmom gleda na budućnost ženskog boksa.

Poziv selektora dobile su i talentovane juniorke Lenka Savić i Valentina Grujić, koje su svojim borbama na takmičenjima u sistemu Srpskog bokserskog saveza skrenule pažnju stručnog štaba. Za njih je ovo prilika da naprave novi korak u razvoju, pokažu svoj potencijal u reprezentativnom okruženju i nastave da se nameću za buduće akcije nacionalnog tima.

Posebna pažnja usmerena je na četiri omladinske reprezentativke koje očekuje Svetsko prvenstvo u Budvi, zakazano za period od 14. do 26. oktobra.

Srbija na ovo takmičenje dolazi sa značajnim rezultatima ostvarenim na Evropskom prvenstvu u Loznici, održanom u avgustu. Sonja Vukšić osvojila je titulu prvakinje Evrope u kategoriji do 75 kilograma, dok je Jovana Devetaković u kategoriji do 57 kilograma stigla do srebrne medalje.

Uz njih, u završnom delu priprema učestvuju i Nataša Lukić, u kategoriji do 51 kilograma, kao i Dunja Vuksić, u kategoriji do 65 kilograma. Sve četiri bokserke predstavljaju Srbiju na predstojećem svetskom šampionatu, sa željom da potvrde kvalitet i nastave niz uspešnih nastupa na najvećoj međunarodnoj sceni.

FOTO: SBS (M. Ždralo)

Pred njima je veliki izazov, ali i prilika da rezultatima još jednom potvrde vrednost rada koji je uložen u prethodnom periodu.

Podršku mlađim reprezentativkama pružaju i seniorke Nikolina Džida i Anastasija Bošković, koje se pripremaju za Evropsko prvenstvo mlađih seniorki u Poreču, planirano od 14. do 25. novembra. Njihovo prisustvo ima poseban značaj: pored rada u ringu, mlađe bokserke dobijaju priliku da u neposrednom kontaktu sa iskusnijim reprezentativkama osete atmosferu nacionalnog tima, razmene iskustva i dodatno ojačaju samopouzdanje pred važne nastupe.

„Ovakva okupljanja su izuzetno važna jer želimo da sve devojke budu deo jednog sistema, da imamo uvid u njihov trenutni kvalitet i da kroz zajednički rad unapređujemo svaki segment njihove pripreme. Rezultati koje ostvarujemo nisu slučajnost, već posledica ozbiljnog rada, dobrog plana i saradnje sa klupskim trenerima. Posebno mi je važno da talentovane devojke dobiju priliku da se pokažu, napreduju i osete šta znači biti deo reprezentacije Srbije. Pred nama su velika takmičenja i želimo da ih dočekamo maksimalno spremni“, istakao je selektor Mirko Ždralo.

Pripreme za međunarodna takmičenja bokserke su obavile u svojim klubovima, uz trenere koji najbolje poznaju njihove mogućnosti, prednosti i prostor za napredak. Zajednički sparing u Loznici zato predstavlja važnu završnu proveru, ali i priliku da se znanje, iskustvo i stručna zapažanja objedine u korist nacionalnog tima.

Kontinuitet medalja i zapaženi rezultati srpskih bokserki potvrđuju značaj planskog rada, stručnog usavršavanja i zajedništva koje se gradi između selektora, reprezentativki i njihovih klupskih trenera.

“U Loznici se ne pripremaju samo naredni mečevi. Ovde se gradi kontinuitet, razvijaju nove generacije i jača reprezentacija koja želi da na svakom međunarodnom takmičenju dostojno predstavlja Srbiju. Ambicije su velike, odgovornost još veća, a cilj ostaje isti – da srpske bokserke nastave da osvajaju medalje, pomeraju granice i potvrđuju svoje mesto među najboljima na svetu” – zaključio je Ždralo.

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