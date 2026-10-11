ČLANARINE PČELARA ZA 2027. GODINU: SPOS objavio iznose uz izmene cena za pojedine kategorije

SAVEZ pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) objavio je iznose članarine za 2027. godinu, uz izmene cena za pojedine kategorije članstva.

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Osnovna članarina, bez časopisa „Srpski pčelar“, iznosiće 3.000 dinara, što je za 1.000 dinara manje nego do sada. Članarina koja uključuje elektronsko izdanje časopisa iznosiće 3.500 dinara, odnosno 500 dinara manje nego prethodno.

Za članstvo sa štampanim časopisom „Srpski pčelar“ biće potrebno izdvojiti 5.500 dinara, što je 500 dinara više nego do sada. Porodična članarina ostaje nepromenjena i iznosi 1.100 dinara.

SPOS navodi da je odluka o promeni članarine doneta nakon zahteva dela pčelara, dok je članarina prethodne tri godine ostala na istom nivou. Kod članarine sa štampanim časopisom povećanje se, prema obrazloženju Saveza, povezuje sa rastom troškova štampe.

Pčelari koji se opredele za elektronski „Srpski pčelar“ moći će putem mobilne aplikacije da pristupe arhivi časopisa od 2013. do 2026. godine za godine u kojima su bili članovi SPOS-a, dok će od 2027. godine biti dostupni i brojevi iz perioda 2008–2012, bez obzira na prethodno članstvo.

SPOS navodi i da članarina za 2027. godinu može da se uplati već sada, dok će nova osnovna članarina bez časopisa biti dostupna za unos u bazu nakon završetka izmene baze članova.

(AgroFin)