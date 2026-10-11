POLJOPRIVREDA I DEPONIJE: Pokrajina izdvojila 300 miliona dinara za 11 opština sa jednim ciljem
POKRAJINSKI sekretarijat za poljoprivredu odobrio je ukupno 300 miliona dinara podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija sa poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini.
Sredstva su dodeljena na osnovu konkursa. Prema bodovnoj listi, sredstva je dobilo 11 lokalnih samouprava, dok za još 13 prihvatljivih prijava nije bilo dovoljno novca. Jedna prijava je odbijena jer nije ispunjavala uslove konkursa.
Najveći iznos, 69,92 miliona dinara, odobren je Gradu Pančevu. Opština Vrbas dobila je 55 miliona, dok je po 30 miliona dinara dodeljeno opštinama Sečanj i Žitište, kao i gradovima Inđija i Zrenjanin. Gradu Sremska Mitrovica odobreno je 13,084 miliona dinara, Rumi 29,9988 miliona, Vršcu 20 miliona, Kanjiži 9,999 miliona, a Senti nešto manje od dva miliona dinara.
Među lokalnim samoupravama koje su ostale bez odobrenih sredstava zbog nedostatka novca nalaze se Bela Crkva, Irig, Plandište, Kikinda, Sombor, Bač, Odžaci, Titel, Pećinci, Apatin, Žabalj, Opovo i Bački Petrovac.
Jedina prijava koja nije ispunila uslove bila je prijava Opštine Šid, a kao razlog je navedeno nepostojanje akta nadležnog organa.
(AgroFin)
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