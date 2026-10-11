KONCEPT "OD NJIVE DO TRPEZE": Šta znači izraz "From Farm to Fork"?
KONCEPT „od polja do stola“ (eng. From Farm to Fork) u seoskom i etno-turizmu podrazumeva potpunu transformaciju iskustva gostiju: hrana koju jedu i piće koje piju proizvedeni su direktno na istom imanju ili u neposrednoj blizini.
U Srbiji ovaj model doživljava snažnu ekspanziju kroz razvoj porodičnih seoskih gazdinstava, salaša i etno-kompleksa.
Šta sve obuhvata ovaj koncept?
- Domaći mlečni proizvodi: Svež ili presovan sir, domaći kajmak, kiselo mleko i surutka koji se spremaju svakog jutra.
- Mesne prerađevine: Tradicionalno sušena slanina, domaća pljeskavica, suva rebra, pršut i kobasice koje se prave od svinja uzgajanih na imanju.
- Zimnica: Ajvar, kiseli krastavčići, paprika u pavlaci, domaći džemovi od šljiva i šipka bez konzervansa.
- Domaća pića: Pečena šljivovica, lozovača ili dunjevača iz sopstvenog kazana, kao i prirodni sokovi od zove, maline i kupine.
- Peciva: Hleb pod sačem, proja sa starim sirom i pite sukanice.
Glavne prednosti za goste
- Autentičan ukus i kvalitet: Hrana nema industrijske aditive, već se sprema po starim receptima sa fokusom na sezonske namirnice.
- Edukativno iskustvo: Gosti (a naročito deca iz gradova) mogu da vide kako izgleda muzenje krava, branje povrća u bašti, pečenje rakije ili priprema zimnice.
- Psihološki odmor: Spoj priroda-mir-hrana nudi potpuni kontrast u odnosu na brz urbani stil života.
Značaj za poljoprivrednike (ekonomska računica)
- Dodatni izvor zarade: Mala gazdinstva umesto da sirovinu (mleko, voće, stoku) prodaju po otkupnim cenima na tržištu, ostvaruju znatno veću dodatu vrednost tako što je kroz turizam plasiraju kao gotov proizvod.
- Državna podrška: Republika Srbija kroz Ministarstvo turizma i omladine, kao i kroz fondove poput IPARD-a, redovno raspisuje konkurse i subvencije za uređenje seoskih kuća, sobe za izdavanje i kuhinja za preradu hrane.
- Očuvanje tradicije: Kroz ovaj koncept se čuvaju stari zanati, sorte biljaka i recepti koji bi inače bili zaboravljeni.
Na kraju, koncept „od polja do stola“ nije samo trend modernog turizma niti prolazna moda izgladnelih gradskih turista. To je povratak korenima i podsetnik na to kakav ukus hrana zaista treba da ima. Svaki zalogaj domaćeg sira, kap prave rakije ili kašika ajvara koju poljoprivrednici podele sa gostima predstavljaju čuvare naše baštine. Podrškom ovakvim domaćinstvima ne biramo samo kvalitetan odmor, već biramo da sačuvamo srpsko selo od zaborava.
Tekst: Katarina Despotović
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