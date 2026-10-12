Društvo

BIĆE KIŠE, A I SNEGA: Sutra nam sledi snažan vremenski obrt, u ovim delovima će biti najgore

В.Н.

12. 10. 2026. u 13:14

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SUTRAŠNjI dan u većem delu Srbije biće suv, a na severu i zapadu zemlje biće i sunčano. Upravo će u ovom delu zemlje ujutro biti veoma hladno, dok će na jugu i istoku zemlje jutro biti toplije zbog oblačnosti.

БИЋЕ КИШЕ, А И СНЕГА: Сутра нам следи снажан временски обрт, у овим деловима ће бити најгоре

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

U utorak se veoma obilne padavine očekuju na istoku i jugu Balkana, naročito u Grčkoj i u Bugarskoj, a širom Grčke očekuju se i jake grmljavinske oluje.

Periferni deo ovog snažnog sistema zahvatiće jug i istok Srbije.

Na jugu i istoku Srbije tokom dana biće oblačno, ali i vrlo hladno sa kišom, dok se više padavina očekuje na jugoistoku zemlje.

Na višim planinama u ovim predelima očekuje se sneg, uglavnom iznad 1500 metara nadmorske visine.

Na severu i na zapadu Srbije u utorak tokom dana biće sunčano i toplije u odnosu na ostatak zemlje, navodi Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, na istoku i jugoistoku Srbije veoma jak.

Jutarnja temperatura biće od 3 stepena na severu i zapadu Vojvodine do 11 stepeni na istoku Srbije, a maksimalna dnevna od 10 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije do 18 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 17 stepeni.

(Telegraf.rs)

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