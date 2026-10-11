NOVI PAZAR - POMOĆ LOKALNE SAMOUPRAVE: Grad donirao pčelarima ramove za košnice
NOVOPAZARSKI pčelari dobili su ramove za košnice zahvaljujući zajedničkom ulaganju Grada Novog Pazara i samih pčelara, a podrška je još jedan vid pomoći lokalne samouprave razvoju poljoprivrede i unapređenju pčelarske proizvodnje.
U Novom Pazaru organizovana je podela ramova za košnice pčelarima, a opremu su dobili svi korisnici obuhvaćeni ovom podrškom. Sredstva za nabavku obezbeđena su iz budžeta Grada Novog Pazara, uz učešće pčelara, dok je čitav postupak realizovan posredstvom Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja.
Ova aktivnost predstavlja nastavak ulaganja lokalne samouprave u poljoprivredu i podršku ljudima koji se bave ovom delatnošću. Istaknuto je da je cilj ovakvih mera unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje boljih uslova za rad poljoprivrednika.
Pčelari ističu da je nabavka ramova za košnice izuzetno korisna i značajna za njihov rad, jer im omogućava da unaprede proizvodnju i lakše odgovore na potrebe svojih pčelinjaka.
Nabavka je finansirana sredstvima iz gradskog budžeta, koji je obezbedio 70, dok su pčelari učestvovali sa 30 odsto novca, objavio je RT Novi Pazar.
(AgroFin)
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