VELIKI SPORAZUM: Kvalkom i Huavej sklopili sporazum o unakrsnom licenciranju tehnologija
AMERIČKA kompanija Kvalkom sklopila je sa kineskim Huavejem sporazum o unakrsnom licenciranju tehnologija, koje bi mogle biti korišćene u budućim čipovima, a ukupna vrednost sporazuma mogla bi da premaši 6,9 milijardi dolara, objavio je danas Blumberg.
Prema navodima američke agencije, sporazum bi mogao da obuhvati tehnologiju "Logic Folding", zasnovanu na principu "Tau" skaliranja, koju je Huavej predstavio u junu kao deo nastojanja da odgovori na ograničenja tradicionalnog pristupa razvoju računarskih čipova poznatog kao Murov zakon.
Kompanije nisu objavile vrednost sporazuma o unakrsnom licenciranju, koji je i dalje predmet provere američke Komisije za trgovinu.
Ipak, predstavnik Huaveja ocenio je da bi ukupna vrednost sporazuma mogla da premaši 6,9 milijardi dolara, navodi Blumberg.
"Logic Folding" predstavlja jednu od značajnijih tehnologija koje je Huavej predstavio poslednjih godina, posebno u oblasti čipova namenjenih veštačkoj inteligenciji.
Razvoj te tehnologije deo je nastojanja Huaveja da se osloni na domaću proizvodnju čipova i poluprovodnika kako bi zaobišao američka ograničenja i konkurisao američkim kompanijama.
"Logic Folding" predstavlja drugačiji pristup povećanju procesorske snage od tehnologija koje se tradicionalno koriste u SAD.
Umesto da se prvenstveno oslanja na povećanje broja tranzistora u procesoru, tehnologija omogućava da više procesora istovremeno radi zajedno, uz brži prenos podataka između njih.
"Logic Folding" omogućava povezivanje više procesora radi povećanja ukupne računarske snage, što je posebno značajno za obradu zadataka veštačke inteligencije.
"Logic Folding" je, kako se pojašnjava, i dalje relativno nova tehnologija i još nije široko primenjena u procesorima namenjenim veštačkoj inteligenciji ili mobilnim telefonima.
Huavej je, međutim, nedavno predstavio novi vodeći model telefona "Mate 90", koji direktno koristi ovu tehnologiju, objavio je Rojters.
Kompanija je istu tehnologiju primenila i u razvoju svojih naprednih AI procesora "Ascend 9050".
Tanjug
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