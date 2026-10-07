SLANJE NOVCA JEDNIM KLIKOM PREKO VAJBERA: Kako funkcioniše i ko garantuje bezbednost transakcija

NARODNA banka Srbije i Vajber (Viber) uveli su novu uslugu koja građanima omogućava da direktno iz četa pošalju novac ili zatraže uplatu, koristeći broj telefona iz imenika.

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Aleksandar Stanojević iz Narodne banke Srbije rekao je za RTS da je ovakav prenos novca potpuno bezbedan i da se sama transakcija obavlja isključivo preko aplikacije mobilnog bankarstva.

Šef Odseka za poslovnu podršku i razvoj novih proizvoda i servisa u Sektoru za platni sistem NBS Aleksandar Stanojević, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, objasnio je da korisnik na telefonu mora da ima instalirane i aplikaciju mobilnog bankarstva i Vajber kako bi mogao da pošalje novac.

– Vajber se koristi za razmenu poruka, a aplikacija mobilnog bankarstva za prenos novca. U okviru Vajber aplikacije postoje dve funkcionalnosti: jedna je „pošaljite novac“, a druga „primite novac“. U zavisnosti od toga koja se od te dve opcije aktivira, tako se kreće u proces transakcije – objašnjava Stanojević.

Kako navodi, Vajber korisnika zatim automatski preusmerava na aplikaciju mobilnog bankarstva, u kojoj se nalaze svi podaci potrebni za potvrdu transakcije banci.

– Potrebno je da primalac ima otvoren račun u banci i da bude registrovan za uslugu prenosa sredstava. Nije neophodno da ima aplikaciju mobilnog bankarstva, ali mora da ima otvoren račun jer se u pozadini dešava prenos sa računa platioca na račun primaoca – kaže Stanojević.

On naglašava da se novac ni u jednom trenutku ne prenosi preko samog Vajbera, već isključivo kroz aplikaciju mobilnog bankarstva, zbog čega je proces, kako navodi, potpuno bezbedan.

Korisnik dobija i potvrdu o transakciji, a ukoliko neko zatraži novac, jasno su prikazani njegovo ime i prezime, odnosno identitet osobe koja je zahtev poslala.

Stanojević je dodao i da korisnici Vajbera još nisu dobili posebno obaveštenje o ovoj funkciji jer ona još nije marketinški predstavljena. To je, kako je objasnio, poslovna odluka kompanije, iako je usluga već dostupna za korišćenje.

(RTS)