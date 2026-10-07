SLANJE NOVCA JEDNIM KLIKOM PREKO VAJBERA: Kako funkcioniše i ko garantuje bezbednost transakcija
NARODNA banka Srbije i Vajber (Viber) uveli su novu uslugu koja građanima omogućava da direktno iz četa pošalju novac ili zatraže uplatu, koristeći broj telefona iz imenika.
Aleksandar Stanojević iz Narodne banke Srbije rekao je za RTS da je ovakav prenos novca potpuno bezbedan i da se sama transakcija obavlja isključivo preko aplikacije mobilnog bankarstva.
Šef Odseka za poslovnu podršku i razvoj novih proizvoda i servisa u Sektoru za platni sistem NBS Aleksandar Stanojević, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, objasnio je da korisnik na telefonu mora da ima instalirane i aplikaciju mobilnog bankarstva i Vajber kako bi mogao da pošalje novac.
– Vajber se koristi za razmenu poruka, a aplikacija mobilnog bankarstva za prenos novca. U okviru Vajber aplikacije postoje dve funkcionalnosti: jedna je „pošaljite novac“, a druga „primite novac“. U zavisnosti od toga koja se od te dve opcije aktivira, tako se kreće u proces transakcije – objašnjava Stanojević.
Kako navodi, Vajber korisnika zatim automatski preusmerava na aplikaciju mobilnog bankarstva, u kojoj se nalaze svi podaci potrebni za potvrdu transakcije banci.
– Potrebno je da primalac ima otvoren račun u banci i da bude registrovan za uslugu prenosa sredstava. Nije neophodno da ima aplikaciju mobilnog bankarstva, ali mora da ima otvoren račun jer se u pozadini dešava prenos sa računa platioca na račun primaoca – kaže Stanojević.
On naglašava da se novac ni u jednom trenutku ne prenosi preko samog Vajbera, već isključivo kroz aplikaciju mobilnog bankarstva, zbog čega je proces, kako navodi, potpuno bezbedan.
Korisnik dobija i potvrdu o transakciji, a ukoliko neko zatraži novac, jasno su prikazani njegovo ime i prezime, odnosno identitet osobe koja je zahtev poslala.
Stanojević je dodao i da korisnici Vajbera još nisu dobili posebno obaveštenje o ovoj funkciji jer ona još nije marketinški predstavljena. To je, kako je objasnio, poslovna odluka kompanije, iako je usluga već dostupna za korišćenje.
(RTS)
Preporučujemo
ITALIJANSKI UNIKREDIT DOBIO ODOBRENjE PUTINA: Dele svoje poslovanje u Rusiji
06. 10. 2026. u 16:40
KRIZA U KOMŠILUKU: Rumunski lej pao na novi istorijski minimum prema evru
06. 10. 2026. u 14:48
PUTIN OTKRIO KLjUČ RUSKOG TEHNOLOŠKOG RAZVOJA: Bez ovoga liderstvo je nemoguće
06. 10. 2026. u 14:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)