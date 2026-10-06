KRIZA U KOMŠILUKU: Rumunski lej pao na novi istorijski minimum prema evru
RUMUNSKI lej oslabio je danas prema evru na novi istorijski minimum, nakon višemesečne političke krize i višestrukih neuspeha u formiranju vlade.
Vrednost evra je prema zvaničnom kursu dostigla 5,3527 leja, dok je na međubankarskom tržištu evro nakratko stigao do 5,3528 leja, prenosi agencija Agerpres.
Predsednik Rumunije, Nikušor Dan, imenovao je diplomatu Luku Nikuleskua za novog mandatara za sastav vlade, u pokušaju da prekine petomesečnu političku krizu koja direktno ugrožava finansijsku stabilnost zemlje i njen investicioni rejting.
Mandatar Nikulesku sada ima rok od 10 dana da predloži sastav kabineta i zatraži podršku parlamenta, prenosi Rojters.
Ovo je četvrti pokušaj predsednika da imenuje premijera u poslednjih pet meseci, nakon što je u maju pala proevropska koaliciona vlada koju je vodio Ilije Boložan.
Vodeće rejting agencije zadržale su Rumuniju na najnižem nivou investicionog rejtinga sa negativnim izgledima, uz upozorenje da zemlja mora do kraja godine da usvoji budžet za 2027. godinu i smanji budžetski deficit.
Predsednik Nikušor Dan je naglasio da nova vlada mora da garantuje finansijsku disciplinu, ispunjavanje preuzetih međunarodnih obaveza i nastavak proevropskog kursa Rumunije.
(Tanjug)
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