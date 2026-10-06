Ekonomija

SANKCIJE NEĆE ZAUSTAVITI RUSIJU: Moskva uverena da će "neprijateljske zemlje" ponovo sarađivati njom

D.D.

06. 10. 2026. u 13:35

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UPRKOS politici sankcija neprijateljskih zemalja, one će doći do zaključka da će sarađivati sa Rusijom u oblasti tehnologije, rekao je ruski premijer Mihail Mišustin tokom obilaska izložbe "Digitalna rešenja".

САНКЦИЈЕ НЕЋЕ ЗАУСТАВИТИ РУСИЈУ: Москва уверена да ће непријатељске земље поново сарађивати њом

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

- Rusija je jedinstvena zemlja; moraju se koristiti najkraći putevi koji prolaze kroz nas. Apsolutno sam siguran da će, uprkos turbulencijama i politici sankcija neprijateljskih zemalja, one ipak doći do zaključka da će sarađivati sa Rusijom . Uloga Rostelekoma ovde je ključna. Moramo razvijati infrastrukturu, razvijati tehnologije i težiti ka revolucionarnim rešenjima - rekao je on.

Forum digitalnih rešenja održava se u Nacionalnom centru Rosija od 6. do 10. oktobra. RIA Novosti su generalni informativni partner foruma.

(Ria Novosti)

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