Ekonomija

PUTIN OTKRIO KLJUČ RUSKOG TEHNOLOŠKOG RAZVOJA: Bez ovoga liderstvo je nemoguće

D.D.

06. 10. 2026. u 14:22

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TEHNOLOŠKO liderstvo Rusije biće nemoguće bez uspešnog razvoja energetskog sektora i stvaranja modernih sistema za skladištenje energije, izjavio je Vladimir Putin.

ПУТИН ОТКРИО КЉУЧ РУСКОГ ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА: Без овога лидерство је немогуће

foto: Kristina Solovyova/Sputnik/Profimedia

- U tom smislu, želeo bih da skrenem posebnu pažnju državnih korporacija, velikih i malih tehnoloških kompanija i startapova na potrebu kontinuiranog unapređenja tehnologija u ovoj oblasti - rekao je on na otvaranju prvog kompleksa u klasteru za proizvodnju električnih baterija.

Rusiji su potrebni sopstveni moderni izvori za skladištenje energije kako bi razvila električni transport i druge perspektivne oblasti, objasnio je predsednik. Pored toga, važno je povećati lokalizaciju proizvodnje baterija.

- Govorimo o lancu od početka do kraja sa prvenstvenom upotrebom ruskih sirovina. Da bismo to postigli, potrebno je aktivnije razvijati mineralna nalazišta koja se koriste u proizvodnji sistema za skladištenje energije i primenjivati najnovije tehnologije, materijale, elektroniku i softver - primetio je Putin.

(Ria Novosti)

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