ČADEŽ: Beograd od 2027. evropski centar tehnologije, a za vikend okuplja vinsku elitu

BEOGRAD je spreman da od 2027. godine bude domaćin GITEX-a, jednog od najvećih svetskih tehnoloških događaja, a predstojeći vikend biće u znaku sajma Wine Vision, koji će okupiti međunarodnu vinsku elitu, više od 600 izlagača iz 30 zemalja i oko 300 profesionalnih kupaca iz celog sveta, izjavio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS), gostujući u jutarnjem Dnevniku Radio-televizije Srbije.

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Predsednik PKS posebno je ukazao na značaj programa GITEX SEE100, namenjenog inovativnim kompanijama iz 11 zemalja Jugoistočne Evrope i pozvao startape iz 11 zemalja Jugoistočne Evrope da se prijave za GITEX SEE100. Program je otvoren za kompanije koje razvijaju inovativne proizvode i usluge u oblastima veštačke inteligencije, sajber bezbednosti, pametnih gradova, robotike i drugih naprednih tehnologija.

- Nakon selekcije, 100 najboljih kompanija dobiće priliku da predstavi svoja rešenja na ovom prestižnom sajmu. Privredna komora Srbije pokriće 95 odsto troškova izložbenog prostora za sve koji budu izabrani među 100 najboljih - objasnio je Čadež.

Na portalu GITEX SEE100 kompanije mogu da pronađu sve informacije o sektorima i uslovima prijave. Imaćemo i posebnu nagradu za startape iz oblasti finansijskih tehnologija, odnosno fintek sektora, koju organizujemo zajedno sa AikBank, istakao je Čadež.

Wine Vision: Više od 600 izlagača i oko 300 kupaca iz celog sveta

Govoreći o predstojećem, petom izdanju sajma Wine Vision, Čadež je istakao da je reč o jednom od najvećih evropskih sajmova vina, rakije, hrane i turizma, koji iz godine u godinu privlači sve više međunarodnih izlagača i profesionalnih kupaca.

- Očekujemo više od 600 izlagača iz 30 zemalja i oko 300 profesionalnih kupaca, koji dolaze da upoznaju proizvođače, njihove proizvode i ugovaraju poslove za različita tržišta. Posebno je značajno što tradicionalno imamo veliki broj kupaca iz Kine, koje Privredna komora Srbije okuplja preko našeg predstavništva u Šangaju - rekao je Čadež.

Prema njegovim rečima, sajam predstavlja važnu priliku za domaće proizvođače da uspostave nove poslovne kontakte, povećaju izvoz i predstave kvalitet svojih proizvoda.

- Veliki kupci iz Kine dolaze na sajam, razgovaraju sa našim proizvođačima i kupuju srpska vina i druge proizvode. Istovremeno, ovo je prilika i za građane da vide šta Srbija danas može da proizvede - naglasio je predsednik PKS.

Čadež je podsetio da je Wine Vision nastao kao zajednička inicijativa Srbije, Severne Makedonije i Albanije i da je od regionalnog događaja prerastao u međunarodnu manifestaciju.

- Počeli smo sa izlagačima, pre svega iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije, a danas imamo učesnike iz čak 30 zemalja. To najbolje govori koliko je sajam rastao i koliko je postao značajan za povezivanje proizvođača i kupaca - ocenio je Čadež.

"Ekonomske politike nisu nešto što možete da menjate svake godine ili svake dve godine ili da pišete programe u kojima ćete proklamovati nekakave anarhističke pristupe, nacionalizacije, nekakve ekonomske eksperimente jer to privrednici čitaju. I naši i strani privrednici. Zato je jedna od molbi da se svi koji učestvuju na izborima fokusiraju da se očuva stabilnost", poručio je.

Čadež: Godina oporavka privrede, u 2027. očekujemo snažniji rast

Osvrćući se na ekonomske pokazatelje, predsednik PKS ocenio je da privreda Srbije u 2026. godini pokazuje jasne znake oporavka i stabilizacije.

- Međugodišnji rast u prvom polugodištu 2026. godine iznosio je oko 3,5 odsto, što je znatno iznad proseka evrozone i Evropske unije. Imamo stabilno nisku nezaposlenost, ispod osam odsto, i prosečnu platu koja je premašila 1.000 evra. Sve to pokazuje da postoji jasna privredna dinamika - rekao je Čadež.

Kako je istakao, iskustva Privredne komore Srbije iz neposredne komunikacije sa kompanijama potvrđuju da su se firme tokom ove godine stabilizovale i stvorile uslove za nastavak rasta.

- Kompanije su se ove godine stabilizovale i imaju uslove za dalji rast. Prošla godina bila je period stagnacije, izazvan unutrašnjim okolnostima, geopolitičkim izazovima i usporavanjem evropske i svetske privrede. Ovu godinu možemo da posmatramo kao godinu oporavka, a sledeće možemo da očekujemo znatno snažniji rast - poručio je Čadež.

Predsednik PKS naglasio je da je očuvanje stabilnosti ključni preduslov za korišćenje razvojnih mogućnosti.

- Najvažnije je da očuvamo stabilnost. Samo tako možemo u potpunosti da iskoristimo potencijal koji nas očekuje 2027. godine - zaključio je Čadež.