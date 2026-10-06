SRBIJA NASTAVLJA DA SE GRADI: Napreduju radovi na izgradnji obilaznice oko Svilajnca sa novim mostom (VIDEO)

IZGRADNjA obilaznice oko Svilajnca sa novim mostom je u toku i izvode se trenutno radovi na zavšetku nasipa na trasi i izradi stubnih mesta.

Foto: Printskrin Jutjub/Putevi Srbije

Odgovorni izvođač radova na toj obilaznici, Mladen Mladovan, izjavio je da su trenutno, osim tih radova na Markovačkoj strani, i radovi na Svilanačkoj strani gde se rade naglavne grede na stubnim mestima.

- Što se tiče trase, nastavlja se sa radovima na skidanju humusa, izradi nasipa i izradi temelja za oblaganje kosina. Sam deo na Svilanačkoj strani trase iznosi 2,2 km i proteže se do Ulice Visokog Stevana, koja se radi takođe u sklopu ove faze i koja će biti direktna veza obilaznice oko Svilajnca sa samim gradom Svilajncem - rekao je Mladovan.

"Putevi Srbije" navode da će obilaznica biti duga 10,8 kilometara.

U prvoj fazi se izvodi 3,1 kilometara, odnosno 750 metara sa Markovačke strane i 2,2 kilometara sa strane Svilajnca.

(Tanjug)

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