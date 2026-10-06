Preduzetnik

ČADEŽ: Stabilnost ključna u izbornom periodu, privredi su potrebne predvidive politike

В. Н.

06. 10. 2026. u 13:10

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EKONOMSKE politike nisu nešto što možete da menjate svake godine ili svake dve godine, niti da ih zasnivate na nacionalizacijama i ekonomskim eksperimentima, jer to privrednici čitaju - i naši i strani. Zato je jedna od molbi da se svi koji učestvuju na izborima fokusiraju na to da se očuva stabilnost - izjavio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, gostujući u jutarnjem Dnevniku Radio-televizije Srbije.

ЧАДЕЖ: Стабилност кључна у изборном периоду, привреди су потребне предвидиве политике

Foto: Printskrin

Čadež je istakao da su stabilnost, predvidivost i kontinuitet ekonomske politike od ključnog značaja za poslovanje domaćih i stranih kompanija, kao i za donošenje dugoročnih investicionih odluka.

Prema njegovim rečima, privrednici pažljivo prate programe i poruke političkih aktera, posebno u izbornom periodu, jer svaka najava naglih promena ekonomskog kursa direktno utiče na poslovno poverenje i investicione planove.

- I naši i strani privrednici čitaju kakve se ekonomske politike predlažu. Zato je važno da postoji jasna, odgovorna i predvidiva ekonomska politika i da se očuva stabilnost - poručio je Čadež.

Osvrćući se na ekonomske pokazatelje, predsednik PKS ocenio je da privreda Srbije u 2026. godini pokazuje znake oporavka i stabilizacije.

On je naveo da su se kompanije tokom ove godine u značajnoj meri stabilizovale i stvorile uslove za nastavak rasta, nakon perioda usporavanja izazvanog unutrašnjim okolnostima, geopolitičkim izazovima i slabljenjem evropske i svetske privrede. Kako je istakao, međugodišnji rast u prvom polugodištu ove godine je oko 3,5 odsto, što je daleko iznad proseka rasta u istom periodu u evrozoni ili zemljama Evropske unije, imamo stabilno nisku nezaposlenost, ispod 8 odsto, prosečna plata je iznad 1.000 evra. Sve to oslikava jasnu privrednu dinamiku.

- Ovu godinu možemo da posmatramo kao godinu oporavka, a u narednoj možemo da očekujemo snažniji rast, pod uslovom da sačuvamo stabilnost i predvidivost poslovnog ambijenta - rekao je Čadež.

Predsednik PKS ukazao je i na razvojne mogućnosti koje Srbiju očekuju u 2027. godini, posebno u oblastima tehnologije, investicija i međunarodnog poslovnog povezivanja. 

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