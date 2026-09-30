"IDIOTE, ŠTA ME GLEDAŠ"? Selektor Hrvatske zgrozio ceo svet

POSLE debakla u Španiji isplivala još jedna sramota kockastih na videlo.

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Naime, selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske, Slaven Bilić, našao se u centru skandala nakon što su kamere i mikrofoni u uživom prenosu zabeležili njegove brutalne uvrede upućene sudiji tokom meča Lige nacija protiv Španije u Sevilji.

Hrvatska je u ovom susretu pretrpela ubedljiv poraz rezultatom 4:1, ali je regionalnu i svetsku javnost daleko više šokirao incident koji se dogodio u 75. minutu utakmice.

Pri rezultatu 3:1, Bilić je burno reagovao ispred svoje klupe, uveren da je španska reprezentacija dobila posed nakon što je lopta prethodno prešla aut-liniju.

Nezadovoljan odlukom arbitra, hrvatski strategi je potpuno izgubio kontrolu i počeo da viče direktno u pravcu sudije (pogledajte OVDE)

- Pa, idiote jedan! Idiote jedan! Ovoliko je napolju! Šta me gledaš?! Ovoliko!", urlao je Bilić, dok su ove teške reči jasno odjeknule u televizijskom prenosu.

Iako su Bilićevi izabranici pokušavali da se vrate u meč, ovakva nesportska reakcija selektora ostavila je gorak ukus i bacila veliku senku na sam nastup "Vatrenih" u Sevilji.

