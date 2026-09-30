Bordo dobija novog vlasnika za jedan evro
Posrnuli francuski gigant Bordo mogao bi da dobije novi život.
Za navijače i ljubitelje Žirondins se Bordo stigle su sjajne vesti. Klub je, prema pisanju L'Ekipa, pronašao novog vlasnika.
Ovaj korak načinjen je u istom danu kada je potpisana i prodaja Nanta, te će posrnuli francuski gigant dobiti novu priliku nakon selidbe u niži rang, da živi.
Preuzimanje kluba doneće i kompletno restruktuiranje ogromnih dugovanja kroz plan poslovanja koji je sa 10 produžen na 12 godina.
Ukupni dug je prepolovljen sa 26 na 13 miliona evra. Čime su drastično olakšane finansijske obaveze kluba.
Dosadašnji vlasnik Žerar Lopez pristao je da prenese svoje deonice na ime novog investitora po simboličnoj ceni od jednog evra.
Bordo će tako izbeći sudsku likvidaciju i gašenje kluba.
Naredni i ključni korak za Bordo biće pojavljivanje pred komisijom za kontrolu klubova Fudbalske lige Nove Akvitanije. Nadležno telo moraće da odobri predloženi budžet i projekciju poslovanja za sezonu 2026/27.
Podsetimo, Bordo je prethodnu sezonu proveo u četvrtom rangu zbog dugovanja iz prošlosti.
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