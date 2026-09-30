POSLEDNJI ISPRAĆAJ NEBOJŠE RADOŠEVIĆA

DUGOGODIŠNjI novinar Nebojša Radošević, poslednji put biće ispraćen u subotu 3. oktobra na večni počinak.

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Ispraćaj za kremaciju biće održan u subotu, 3. oktobra, u 14 časova na Novom groblju u Beogradu, a opelo počinje u 13.30 časova.

Radošević, je preminuo juče, a ta vest potresla je celu medijsku zajednicu.

Poslednjih pet godina bio je deo Studija B.

Bio je mnogo više od kolege. Bio je novinar starog kova – iskusan, posvećen, pouzdan i uvek spreman da svoje ogromno profesionalno iskustvo podeli sa mlađim kolegama.

Tokom bogate karijere ostavio trag u brojnim redakcijama srpskog novinarstva, saopštili su iz Studija B.

Prošao je mnogo toga što jedan novinar može da doživi. Izveštavao je sa najtežih terena, gledao istoriju iz neposredne blizine i ostao odan profesiji kojoj je posvetio život.