Ekonomija

NOVI ZAHTEV: Kompanija NIS zatražila novu licencu OFAK-a!

В. Н.

24. 09. 2026. u 10:55

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KOMPANIJA NIS podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence.

НОВИ ЗАХТЕВ: Компанија НИС затражила нову лиценцу ОФАК-а!

Foto: Promo

Posebna licenca koju bi OFAK izdao NIS-u omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom.

NIS ističe da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad Rafinerije nafte Pančevo, kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u Republici Srbiji.

(24sedam)

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