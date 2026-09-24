NOVI ZAHTEV: Kompanija NIS zatražila novu licencu OFAK-a!
KOMPANIJA NIS podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence.
Posebna licenca koju bi OFAK izdao NIS-u omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom.
NIS ističe da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad Rafinerije nafte Pančevo, kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u Republici Srbiji.
(24sedam)
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