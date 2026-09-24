Ekonomija

ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ : Država pušta 5000 tona evro- dizela iz obaveznih rezervi

T.J.

24. 09. 2026. u 10:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VLADA republike Srbije u tehničkom mandatu izglasala je puštanje 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi, rekla je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu, Dubravka Đedović Handanović.

ЂЕДОВИЋ ХАНДАНОВИЋ : Држава пушта 5000 тона евро- дизела из обавезних резерви

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Kao što smo i obećali - država preduzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice ove globalne energetske krize, kao što nisu ni do sad. Zato smo odlučili da deo zaliha evro-dizela od oko 5000 tona iz državnih rezervi pustimo ma tržište. Ranije ove nedelje rekla sam da očekujemo veoma visoku potrošnju u oktobru od oko 205.000 tona te da su kompanije prestale da uvoze zbog visokih troškova dizela na tržištu, a koji je posledica globalnih sukoba i poremećaja, dok su zbog niskog vodostaja Dunava logistički troškovi visoki - i zato smo reagovali u najkraćem mogućem roku. Očekujemo da se ugovori s kompanijama potpišu u narednih dan-dva i da krene povlačenje - kazala je ministarka. 

Ministarka je dodala da će zalihe, uprkos ovom puštanju, u državnim skladištima ostati na visokom nivou, jer je država na vreme planirala i punila svoja skladišta, te da su se rezerve naftnih derivata udvostručile od 2022.godine.

BONUS VIDEO: Dubravka Đedović Handanović razgovarala sa predsednikom UO "Gaspromnjefta" Aleksandrom Đukovim

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NOVOSTI PRIČA: Smrtna kazna za krađu voća
Poljoprivreda

0 0

"NOVOSTI" PRIČA: Smrtna kazna za krađu voća

VOĆARSTVO je jedna od najstarijih i ekonomski najisplativijih grana poljoprivrede. Ali da li ste znali da su u staroj Grčkoj zakoni čuvenih zakonodavaca Solona i Drakona propisivali smrtnu kaznu za krađu voća ili namerno uništavanje tuđih voćnih stabala?

23. 09. 2026. u 21:12

Politika
Tenis
Fudbal
Privatnost kao najveća vrednost luksuznog života

Privatnost kao najveća vrednost luksuznog života