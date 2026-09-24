ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ : Država pušta 5000 tona evro- dizela iz obaveznih rezervi

VLADA republike Srbije u tehničkom mandatu izglasala je puštanje 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi, rekla je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu, Dubravka Đedović Handanović.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Kao što smo i obećali - država preduzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice ove globalne energetske krize, kao što nisu ni do sad. Zato smo odlučili da deo zaliha evro-dizela od oko 5000 tona iz državnih rezervi pustimo ma tržište. Ranije ove nedelje rekla sam da očekujemo veoma visoku potrošnju u oktobru od oko 205.000 tona te da su kompanije prestale da uvoze zbog visokih troškova dizela na tržištu, a koji je posledica globalnih sukoba i poremećaja, dok su zbog niskog vodostaja Dunava logistički troškovi visoki - i zato smo reagovali u najkraćem mogućem roku. Očekujemo da se ugovori s kompanijama potpišu u narednih dan-dva i da krene povlačenje - kazala je ministarka.

Ministarka je dodala da će zalihe, uprkos ovom puštanju, u državnim skladištima ostati na visokom nivou, jer je država na vreme planirala i punila svoja skladišta, te da su se rezerve naftnih derivata udvostručile od 2022.godine.

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