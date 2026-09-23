"TO NE BI BILO DELOTVORNO" Bela kuća demantuje navode da SAD razmatraju zabranu izvoza dizela
SJEDINjENE Američke Države ne pripremaju zabranu izvoza dizela na 90 dana, u pokušaju da obuzdaju rekordne cene goriva koje se masovno koristi u poljoprivredi, železničkom i drumskom saobraćaju, kako su to objavili pojedini mediji, izjavio je danas američki ministar za energetiku Kris Rajt.
Rajt je kazao da takva zabrana ne bi bila delotvorna i da bi mogla da dovede do rasta cena benzina i avionskog goriva, prenosi Rojters.
On je kazao da niko ne razmatra uvođenje opšte zabrane isporuke tog goriva.
"Razgovara se o tome koji je najefikasniji način da se obezbedi više dizela za Sjedinjene Američke Države, a da se istovremeno održi maksimalan protok benzina i avionskog goriva", rekao je Rajt.
Američki Politiko objavio je ranije danas, pozivajući se na pet izvora koji su upoznati sa razgovorima, da administracija američkog predsednika Donalda Trampa priprema plan za zabranu izvoza dizela na 90 dana, uprkos podelama unutar administracije, u pokušaju da smanji cene energije koje opterećuju republikance uoči srednjoročnih izbora, koji će se održati u novembru.
(Tanjug)
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