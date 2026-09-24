KOLIKO JE GAS U EVROPI? Nafta Brent više od 103 dolara po barelu

CENA nafte Brent je danas porasla na više od 103 dolara po barelu, fjučersi gasa na evropskoj berzi TTF se prodaju za skoro 74 evra po megavat-satu, dok su evropski berzanski indeksi uglavnom u minusu.

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Prema podacima u 9.30 sati, cena nafte Brent je porasla za 0,28 odsto na 103,362 dolara po barelu, a američke lake sirove nafte WTI za 0,23 odsto na 92,358 dolara za barel.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je pred Generalnom skupštinom UN da Teheran neće popustiti pred pretnjama, dodajući da se njegova zemlja neće odreći prava na razvoj nuklearne tehnologije u svrhu ekonomskog razvoja.

Pezeškijan je takođe rekao da Iran neće dozvoliti slobodnu plovidbu kroz Ormuski moreuz sve dok su na snazi sankcije i američka blokada, preneli su mediji.

Evropski fjučersi gasa za oktobar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 73,870 evra za megavat-sat.

Nemački berzanski indeks DAX pao je za 0,42 odsto, francuski CAC 40 za 0,29 odsto, britanski FTSE 100 za 0,17 odsto, dok je moskovski IMOEX u plusu za 0,59 odsto.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,13898 dolara.

Cena zlata je pala na 4.283,42 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 7,0554 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u sredu pao za 0,68 odsto na 51.511,59 poena, S&P 500 za 0,75 odsto na 7.706,03 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 1,13 odsto na 29.936,04 poena.

(Tanjug)