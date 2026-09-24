"SVE JE POLUDELO" Vučić o kritikama gasnih projekata: Šta u stvari hoćete?

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom toga što su pojedine ekološke organizacije pozvale Svetsku banku da odloži odobrenje za gasne projekte u Srbiji, da su nuklearna energija i gas najčistije energije koje kao takve prihvata i Evropska unija.

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- Nuklearna energija i gas su najčistija energija, na šta drugo da idete, šta drugo da radite? A kad treba da gradimo vetroparkove, nemojte da gradite vetroparkove. A kad treba da gradimo solarne panele nemojte da gradite solarne panele. Pa šta da radimo? Da idemo ovako, mlatimo rukama i proizvodimo struju. Kažite mi ljudi šta u stvari hoćete, šta hoće bilo ko - rekao je Vučić u Njujorku novinarima nakon govora na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Odgovarajući na pitanje da prokomentariše to što, prema pisanju pojedinih medija, neke od ekoloških organizacija traže od Svetske banke da se gasni projekti u Srbiji prekinu, Vučić je rekao da su gasni projekti čista energija.

- Ekološke organizacije traže da se prekinu gasni projekti? Šta je bre, je l' su oni svoji? Gasni projekti su čista energija. Gas je čista energija, i to prihvaćena od Evropske unije kao čista energija. Sve je poludelo u našoj zemlji. Šta da radite, svašta ćete da čujete - rekao je Vučić.

Vučić je učestvovao na 81. zasedanju GS UN, a tokom boravka u Njujorku imao je niz bilateralnih susreta sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.

(Tanjug)

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