OVO SU CENE NAFTE DANAS: Najnovije vesti sa tržišta

CENA sirove nafte Brent porasla je danas na više od 98 dolara po barelu, što je ​​najviši nivo u poslednjih šest nedelja, a nakon što je Iran saopštio da se sporazum s Omanom o upravljanju brodskim prometom kroz Ormuski moreuz bliži kraju.

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Sirova nafta poskupela je na 93,5 dolara po barelu, a zabeležen je i porast cena zlata i srebra za 0,07, odnosno 0,18 po unci, prenosi Trejding ekonomiks.

Cena sirove nafte WTI takođe je porasla i sada je 93 dolara po barelu što je najviši nivo u poslednja tri meseca.

Rast cena nafte ograničen je povlačenjem zaliha iz strateških rezervi velikih ekonomija kako bi se ublažile posledice povećanog uvoza i poremećaja u snabdevanju.

(Tanjug)