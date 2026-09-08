OVO SU CENE NAFTE DANAS: Najnovije vesti sa tržišta
CENA sirove nafte Brent porasla je danas na više od 98 dolara po barelu, što je najviši nivo u poslednjih šest nedelja, a nakon što je Iran saopštio da se sporazum s Omanom o upravljanju brodskim prometom kroz Ormuski moreuz bliži kraju.
Sirova nafta poskupela je na 93,5 dolara po barelu, a zabeležen je i porast cena zlata i srebra za 0,07, odnosno 0,18 po unci, prenosi Trejding ekonomiks.
Cena sirove nafte WTI takođe je porasla i sada je 93 dolara po barelu što je najviši nivo u poslednja tri meseca.
Rast cena nafte ograničen je povlačenjem zaliha iz strateških rezervi velikih ekonomija kako bi se ublažile posledice povećanog uvoza i poremećaja u snabdevanju.
(Tanjug)
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