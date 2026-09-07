KOŠMAR: Ukrajina u avgustu dala više od milijardu dolara na dugove
UKRAJINA je u avgustu izdvojila 721,8 miliona dolara za servisiranje i otplatu državnog duga, kao i još 285,2 miliona dolara za obaveze po kreditima prema Međunarodnom monetarnom fondu, saopštila je Narodna banka Ukrajine.
„Za servisiranje i otplatu državnog duga u stranoj valuti isplaćeno je 721,8 miliona dolara... Pored toga, Ukrajina je Međunarodnom monetarnom fondu isplatila 285,2 miliona dolara“, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu centralne banke.
Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda, plaćanja Ukrajine obuhvataju otplatu sredstava dobijenih u okviru kreditnih programa, kao i kamate i naknade. Tako je ukupan iznos koji je Kijev u avgustu izdvojio za otplatu dugova premašio milijardu dolara.
Kijevske vlasti pokušavaju da pokriju rupe u budžetu sredstvima iz inostranstva. Istovremeno, na Zapadu odobravanje novih paketa pomoći prolazi kroz dugotrajne rasprave, dok partneri sve češće upozoravaju da Ukrajina mora aktivnije da traži sopstvene izvore finansiranja.
(Sputnjik)
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