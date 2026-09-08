Ekonomija

ZA NAKNADU OD 6.000 DINARA PRIJAVILO SE 877.525 GRAĐANA: Više od 1,3 miliona građana na portalu Uprave za trezor proverilo status

Танјуг

08. 09. 2026. u 08:17

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POMOĆNIK ministra finansija Ognjen Popović izjavio je danas da se za novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada prijavilo 877.525 građana.

ЗА НАКНАДУ ОД 6.000 ДИНАРА ПРИЈАВИЛО СЕ 877.525 ГРАЂАНА: Више од 1,3 милиона грађана на порталу Упрaве за трезор проверило статус

Profimedia

Popović je rekao da je više od 1,3 miliona građana na portalu Upreve za trezor proverilo status da li ima pravo na isplatu iz Akcionarskog fonda.

Podsetio je da se za pomoć mogu da prijave građani koji nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o besplatnoj akciji.

- Na portalu to možete da proverite, a grupe koje po automatizmu dobijaju 6.000 dinara su korisnici penzionog i invalidskog osiguranja, kao i korisnici socijalne pomoći. Te grupe ne moraju da se prijavljuju, oni će automatski dobiti ovu pomoć - rekao je Popović za RTS.

Prijavljivanje punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara počelo je u ponoć između nedelje i ponedeljka, a za ovaj novac trebalo bi da se prijave građani koji nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije.

Prijavljivanje se obavlja na portalu Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs i trajaće do 21. septembra.

Putem ovog portala građani će moći i da provere da li imaju status nosioca prava na besplatne akcije.

Iz Ministarstva finansija su pojasnili da će građani koji imaju ovaj status novčanu naknadu dobiti po tom osnovu i nije potrebno da se prijavljuju a novac će im u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije novac biti isplaćen u utorak, 22. septembra.

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