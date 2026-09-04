TRKA ZA PŠENICOM, SOJA NESTALA SA BERZE: Pojačana tražnja podigla cenu žita, prodavci ne daju zrno

TRŽIŠTE primarnih poljoprivrednih proizvoda tokom ove nedelje karakterisala je smanjena ponuda, delom uslovljena tekućom žetvom suncokreta, soje i kukuruza, navodi se izveštaju Produktne berze i dodaje da su proizvođači bili rezervisanit prema cenama, očekujući povoljnije tržišne uslove.

foto: Ernie Janes / Nature Picture Library / Profimedia

U takvim okolnostima, kod većine roba registrovan je nesklad između raspoložive ponude i iskazane tražnje, prenosi Tanjug.

Na tržištu kukuruza, kupci su bili više zainteresovani za kukuruzu novog roda, dok je interesovanje za stari rod bilo znatno manje.

Kukuruz ovogodišnjeg roda prometovan je u cenovnom rasponu od 19,20 do 19,80 dinara po kilogramu bez PDV-a a ponder cena iznosila je 19,43 dinara po kilogramu bez PDV-a i porasla je za 1,13 odsto.

Kada je reć o kukuruzu prošlogidišnjeg roda, cenovni spred ponude i tražnje znatno je otežavao postizanje dogovora, te je tek na samom kraju radne nedelje došlo do trgovanja.

Berzanski ugovor zaključen je za kukuruz bez analize na aflatoksin po ceni od 19,70 dinara po kilogramu bez PDV-a.

Na tržištu pšenice registrovana je pojačana tražnja, uz veoma ograničenu ponudu.

Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 20,00 do 20,50 dinara po kilogramu bez PDV-a, a ponder cena iznosila je 20,19 dinara po kilogramu bez PDV-a, što je za 0,42 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju.



Ponuda sojinog zrna ove nedelje je potpuno izostala.

Pošto nije bilo robe, kupci su postepeno povećavali cenu u tražnji, nastojeći da obezbede potrebne količine.

Cenovni nivo tražnje iznosio je od 55,00 do 56,50 dinara po kilogramu bez PDV-a, uz obračun kvaliteta.

Kako povećanje cene u tražnji nije podstaklo prodavce da ponude robu, trgovanja nije bilo.

Što se tiče stočnom ječma, nije bilo značajnije aktivnosti ni kupaca ni prodavaca.

Početkom nedelje kupci su za stočni ječam bili spremni da plate od 17,80 do 18,00 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je cena ponuđača iznosila od 18,00 do 18,30 dinara po kilogramu bez PDV-a.

U drugoj polovini nedelje došlo je do povlačenja kupaca sa tržišta, te realizacije kupoprodajnih ugovora nije bilo.

Na tržištu suncokreta beležila se kontinuirana tražnja, uz stabilan cenovni nivo.

Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 52,00 do 52,20 dinara po kilogramu bez PDV-a.

Prosečna cena iznosila je 52,16 dinara po kilogramu bez PDV-a ili 0,21 odsto više u odnosu na prethodnu sedmicu.

(BizPortal)

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