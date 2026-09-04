Poljoprivreda

SOBNE SMOKVE: Sve o presađivanju smokava u posudu, evo šta mora da sadrži tlo

K. Despotović

04. 09. 2026. u 15:45

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ODABIR mesta za postavljanje saksije sa domaćim smokvama važan je faktor koji utiče na rast i plod biljke. Sortama koje se uzgajaju u saksijama u stanu potrebno je dobro osvetljenje i toplota, dok je odraslim kućnim smokvama potreban prostor.

СОБНЕ СМОКВЕ: Све о пресађивању смокава у посуду, ево шта мора да садржи тло

Foto: Stephen Barnes/Gardens & Parks / Alamy / Profimedia

Sobne smokve ne rastu dovoljno intenzivno ni u plitkim, ni u predubokim saksijama. Za pouzdano ukorenjivanje reznica, zapremina posude ne bi trebalo da prelazi 1 litar.

Sporovi između stručnjaka i amatera ne jenjavaju: u koje saksije treba presaditi ukorenjene reznice? Neki tvrde da veličina smokve zavisi od podzemnog dela. Mala sobna biljka će rasti u malom loncu. Ako želite da uzgajate veliko drvo, trebalo bi da izaberete veći lonac. Optimalni kapacitet se smatra 6 - 8 litara koji obezbeđuje uslove pod kojima domaće smokve narastu do 1,5 m i rode do stotine plodova u sezoni.

Drugi baštovani veruju da biljci treba ograničen prostor za bolje plodonošenje, što se ne može postići u kadama i drugim velikim kontejnerima. Rastuće kućne smokve presađuju se u saksiju veću za 5 cm od prethodne. Plitke i duboke posude su isključene.

Prvo, reznice treba uroniti u mešavinu peska i treseta (1:1). Da biste povećali sadržaj vlage, preporučljivo je dodati sfagnum. Sadnice se produbljuju do drugog donjeg pupoljka.

Pre presađivanja smokava u posudu, morate pripremiti tlo koje sadrži:

  • treset
  • zemljano zemljište
  • humus lišća
  • rečni pesak
  • drveni pepeo

Podloga obogaćena usitnjenom ljuskom jajeta

Dno posude treba da bude obloženo drenažom (ugalj, šljunak), u sloju od 2 - 3 cm. Zemlja treba da bude sterilisana u mikrotalasnoj pećnici ili rerni i zasićena vlagom. I imajte na umu da glano i glineno zemljište nije pogodno za sadnju smokve.

Mlade biljke smokve treba svake godine presaditi u veće saksije. Postupak se sprovodi čim se period mirovanja završi, a pre pojave lišća. Posle sedam godina, domaće smokve se po potrebi ponovo nasade svakih nekoliko godina.

(Baštovanka)

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