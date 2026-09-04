"KAKO JE MOGUĆE DA NIŠTA NIJE NIKLO?!" Evo gde ljudi najčešće pogreše kada sade povrće prvi put

PRVA bašta obično počinje velikim planovima, a završava se pitanjem: „Kako je moguće da ništa nije niklo?“ To stvara razočarenje a najčešća greška nije loše seme, već to što početnici pokušaju da urade previše odjednom. U ovo tekstu ću da vam osnovne korake za sadnju povrća kako bi izbegli početničke greške.

Foto: Patrick Daxenbichler / Alamy / Profimedia

Previše povrća na premalom prostoru

Ako prvi put pravite baštu, nemojte odmah saditi desetak vrsta povrća. Paradajz, paprika, krastavac, tikvice, luk, šargarepa, salata, pasulj… spisak brzo postane duži od površine koju ste namenili za sadnju.

Problem nastaje kada biljke počnu da rastu. Nema dovoljno prostora, vazduha ni svetlosti, a zalivanje i zaštita postaju mnogo teži.

Za početak izaberite tri do pet vrsta povrća koje zaista volite da jedete.

Kada odaberete manji broj biljaka, njima možete da se posvetite potpuno i da uživate u plodovima svog rada.

Seme se ne seje preduboko kod rasada

Ovo je jedna od najčešćih grešaka početnika. Uvek se pomisli: „Ako stavim seme dublje, neće ga odneti kiša.“

Ali semenu je za klijanje potrebna odgovarajuća količina vlage, vazduha i toplote. Ako završi preduboko, mlada biljka može jednostavno da nema dovoljno snage da izbije na površinu. Neretko može da istrune. Birajte zdravo i sertifikovano seme.

Zato se uvek treba držati preporučene dubine setve za konkretnu biljku.

Zalivanje nije isto što i potapanje

Kada neko prvi put poseje baštu, često proverava zemlju nekoliko puta dnevno i svaki put dodaje još vode. Biljke, međutim, ne vole ni stalno natopljeno zemljište.

Pre zalivanja gurnite prst nekoliko centimetara u zemlju. Ako je zemljište još vlažno, sačekajte. Posebno je važno da voda ne ostaje dugo oko korena. Različiti tipovi zemljišta čuvaju vlagu u zemljištu duže ili kraće vreme. Zato je korisno da pre svakog zalivanja proverite da li je zemljište suvo i da li je uopšte potrebno zalivati. Koristite zdrav i dobro ukorenjen rasad.

Biljke se sade bez plana

Pre nego što počne sadnja povrća, pogledajte gde tokom dana ima najviše sunca.

Paradajz, paprika i krastavac uglavnom traže mnogo svetlosti. Ako ih smestite na mesto koje je veći deo dana u senci, nemojte kasnije kriviti seme.

Povedire računa i o razmaku. Mlada biljka izgleda sićušno.

Zato početniku deluje potpuno nepotrebno da između dva paradajza ostavi veliki prostor.

Mesec dana kasnije, međutim, taj isti paradajz može da zauzme ozbiljan deo bašte. Takođe proverite za koje je povrće potrebno da se stave pritke a za koje ne. Paradajz, krastavac, boranija traže oslonac, bez njega teško da bi uspeli da naberete išta od navedenih biljaka.

Previše gusto posađene biljke slabije se provetravaju i lakše stvaraju uslove za pojavu bolesti.

Mali trik za početak

Ako prvi put pravite baštu, napravite malu probnu leju.

Na primer, zasadite nekoliko redova salate, rotkvice, luka i nekoliko biljaka paradajza ili paprike.

Zapišite datum setve i sadnje, koliko ste zalivali i kada ste primetili prve biljke.

Sledeće godine već ne počinjete od nule.

Imate sopstveno iskustvo.

A to je često vrednije od bilo kog saveta sa interneta.

(Zelena nit)