HAOS U NAJAVI: Tramp prekida trgovinu sa zemljama s kojima SAD ima deficit?

AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je zatražio od Federalnih rezervi (FED) da smanje kamatne stope.

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Istovremeno je zapretio da će obustaviti trgovinu sa zemljama sa kojima Sjedinjene Američke Države imaju trgovinski deficit ukoliko centralna banka ne snizi cenu zaduživanja, preneo je CNBC.

Tramp je zahtev izneo nakon što su objavljeni podaci prema kojima su američki poslodavci u avgustu otvorili 162.000 novih radnih mesta, znatno više od očekivanja analitičara.

Stopa nezaposlenosti ostala je na 4,1 odsto.

"Smanjite kamatne stope, jer su SAD mnogo snažnije kreditno nego što su bile pre samo kratkog vremena", poručio je Tramp, ocenjujući da bi snažnija ekonomija trebalo da omogući niže kamatne stope.

On je naveo da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da imaju "najnižu kamatnu stopu od bilo koje zemlje na svetu", kao što je, prema njegovim rečima, bilo ranije.

Tramp je potom pojačao pritisak na FED zapretivši da će, ukoliko stope ne budu smanjene, zaustaviti trgovinu sa državama sa kojima SAD beleže deficit.

"Smanjite stopu ili ću prestati da trgujem sa zemljama sa kojima imamo deficit", poručio je američki predsednik, navodeći da bi takva mera bila bolja od carina.

Tramp je istovremeno pozvao članove Saveta guvernera Federalnih rezervi da deluju u interesu SAD i kritikovao visoke kamatne stope, tvrdeći da one američku privredu dovode u nepovoljan položaj u odnosu na druge zemlje.

(Tanjug)