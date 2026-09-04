KADA SE VADI KROMPIR? Ne vadite još krompir iz zemlje dok ne proverite ovo

KADA se vadi krompir? Ne postoji jedan datum koji važi za svaku njivu. Pravi trenutak zavisi od sorte, vremena sadnje i vremenskih uslova, ali biljka sama daje nekoliko vrlo jasnih znakova. I ovo je delikatno pitanje. Za krompir nemamo skener niti rendgen da bi mogli da vidimo šta je u zemljištu i da li je sve spremno da prostite, za vađenje!

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Iskusni povrtari znaju kada je pravo vreme, međutim, oni manje iskusni ne znaju. Pa, hajde da vidimo koje je to optimalno vreme za vađenje krompira.

Pogledajte nadzemni deo biljke

Ako lišće počinje da žuti, suši se i poleže, krompir je verovatno pri kraju vegetacije. Kod ranih sorti to se dešava ranije, dok kasne sorte mogu ostati zelene znatno duže. Nemojte vaditi krompir samo zato što je stigao određeni datum.

Kada vaditi krompir za zimnicu?

Za krompir koji želite da skladištite, važno je da krtole imaju dobro formiranu i čvrstu pokožicu. Takav krompir bolje podnosi rukovanje i čuvanje.

Zato je odgovor na pitanje kada se vadi krompir jednostavan: ne gledajte samo kalendar, već proverite zrelost biljke i pokožicu krtola.

Pre nego što izvadite ceo zasad, proverite jednu biljku. Taj mali test može vam pokazati da li je pravi trenutak za vađenje.

(Zelena nit)