Ekonomija

RUSIJA PREUZELA VODEĆU ULOGU U KINI: Putin otkrio šta Moskva isporučuje Pekingu

D.D.

04. 09. 2026. u 08:34

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RUSIJA zauzima prvo mesto po obimu isporuka nafte i prirodnog gasa Kini i nalazi se među vodećim izvoznicima uglja i tečnog prirodnog gasa na kinesko tržište, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

РУСИЈА ПРЕУЗЕЛА ВОДЕЋУ УЛОГУ У КИНИ: Путин открио шта Москва испоручује Пекингу

PROFIMEDIA / IMAGO / imago stock&people

U pozdravnoj poruci učesnicima Osmog rusko-kineskog energetskog poslovnog foruma, Putin je ocenio da je energetika tradicionalno jedna od najznačajnijih i najdinamičnijih oblasti ekonomske saradnje dve zemlje.

- Rusija pouzdano zauzima prvo mesto po obimu isporuka nafte i prirodnog gasa kineskim potrošačima i nalazi se među vodećim izvoznicima uglja i tečnog prirodnog gasa. U Kini se uspešno privodi kraju izgradnja nekoliko energetskih blokova nuklearnih elektrana ruskog dizajna - naveo je Putin.

Prema njegovim rečima, Rusija i Kina zajednički razvijaju i tehnološke inovacije usmerene na povećanje efikasnosti i ekološke bezbednosti eksploatacije, prerade i transporta ugljovodonika.

Putin je ocenio da redovni direktni kontakti predstavnika nadležnih državnih institucija, poslovnih krugova i stručnjaka u okviru Rusko-kineskog energetskog poslovnog foruma doprinose blagovremenom rešavanju aktuelnih pitanja saradnje u energetskom sektoru.

On je izrazio očekivanje da će i ovogodišnji forum biti sadržajan i produktivan i da će predložene ideje i inicijative dobiti praktičnu primenu.

(Sputnjik)

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