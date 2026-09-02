SATELITSKI SNIMCI BAZE SAD KOJU JE IRAN VEČERAS RAZORIO: Idealno mesto nije sprečilo iranske projektile (MAPA)
JEDNA od baza SAD-a koju je Iran večeras pogodio nalazi se u distriktu Akaba u Jordanu.
SAD se još nisu oglasile povodom tvrdnje Iranske revolucionarne garde i iranskih medija da su pogođene najmanje dve baze u Jordanu, uključujući i bazu u distriktu Akaba.
Zaštićena planinom sa istoka, na zapadu blizu zaliva koji razdvaja Sinajsko od Arabijskog poluostrva, baza se nalazi na idealnom mestu za različita dejstva. Ipak, kao i mnoge druge baze, njeno uništenje, ako se ispostavi tačnim takva informacija, biće bolan udarac za SAD.
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