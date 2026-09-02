SATELITSKI SNIMCI BAZE SAD KOJU JE IRAN VEČERAS RAZORIO: Idealno mesto nije sprečilo iranske projektile (MAPA)

JEDNA od baza SAD-a koju je Iran večeras pogodio nalazi se u distriktu Akaba u Jordanu.

printskrin/gugl meps

SAD se još nisu oglasile povodom tvrdnje Iranske revolucionarne garde i iranskih medija da su pogođene najmanje dve baze u Jordanu, uključujući i bazu u distriktu Akaba.

Zaštićena planinom sa istoka, na zapadu blizu zaliva koji razdvaja Sinajsko od Arabijskog poluostrva, baza se nalazi na idealnom mestu za različita dejstva. Ipak, kao i mnoge druge baze, njeno uništenje, ako se ispostavi tačnim takva informacija, biće bolan udarac za SAD.

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