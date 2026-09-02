Svet

SATELITSKI SNIMCI BAZE SAD KOJU JE IRAN VEČERAS RAZORIO: Idealno mesto nije sprečilo iranske projektile (MAPA)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

02. 09. 2026. u 00:19

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JEDNA od baza SAD-a koju je Iran večeras pogodio nalazi se u distriktu Akaba u Jordanu.

САТЕЛИТСКИ СНИМЦИ БАЗЕ САД КОЈУ ЈЕ ИРАН ВЕЧЕРАС РАЗОРИО: Идеално место није спречило иранске пројектиле (МАПА)

printskrin/gugl meps

SAD se još nisu oglasile povodom tvrdnje Iranske revolucionarne garde i iranskih medija da su pogođene najmanje dve baze u Jordanu, uključujući i bazu u distriktu Akaba. 

База САД у дистрикту Акаба у ЈордануFoto: принтскрин/гугл мепс

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Zaštićena planinom sa istoka, na zapadu blizu zaliva koji razdvaja Sinajsko od Arabijskog poluostrva, baza se nalazi na idealnom mestu za različita dejstva. Ipak, kao i mnoge druge baze, njeno uništenje, ako se ispostavi tačnim takva informacija, biće bolan udarac za SAD. 

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