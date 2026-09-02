Panika u Denveru kakva se ne pamti zbog Nikole Jokića
IAKO NBA sezona još nije ni počela Amerika uveliko bruji o Nikoli Jokiću.
Srbin ovog leta nije produžio ugovor sa Denver Nagetsima, što mu otvara mogućnost da naredne godine, u leto 2027. godine, postane slobodan igrač. Ukoliko tada potpiše novi petogodišnji ugovor vredan 359.500.000 dolara, to će biti najveći ugovor u istoriji NBA lige. Ovim potpisom bi njegova ukupna zarada tokom karijere dostigla neverovatnih 724.000.000 dolara.
Srpski centar je objasnio da je odluka da sačeka sledeću pauzu pre svega poslovne prirode. Potpisivanjem ugovora tek naredne godine obezbeđuje petu godinu saradnje i oko 80 miliona dolara više u odnosu na četvorogodišnje produženje koje mu je trenutno na raspolaganju.
"Moja ideja i želja je da ostanem u Denveru i verovatno ću potpisati ugovor sledeće godine, a razlog za to je striktno biznis. Želim da igram u Denveru do kraja života, a na njima je da li će mi ponuditi ugovor ili ne", izjavio je nedavno Jokić.
Iako je trostruki MVP jasno izrazio lojalnost franšizi iz Kolorada, njegova odluka je pokrenula lavinu spekulacija. Dobro obavešteni NBA insajder Džejk Fišer smatra da bi Jokić mogao ozbiljno da uzdrma tržište. Mnogi timovi već prate situaciju i spremni su da krenu u akciju ako se ukaže i najmanja šansa za trejd.
Nagađanja dodatno podgreva činjenica da uprava Denver Nagetsa tokom leta nije povukla optimalne poteze kako bi ojačala tim za šampionsku trku. Nakon ranog ispadanja u plej-ofu, javnost opravdano sumnja u konkurentnost trenutnog rostera.
Iako su šanse da najbolji centar sveta napusti Kolorado minimalne, u NBA ligi je sve moguće. Dokle god ugovor ne bude zvanično potpisan, Denver će morati da se nosi sa pritiskom konkurencije i neizbežnim medijskim teorijama.
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