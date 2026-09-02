GOTOVO JE! Crvena zvezda rešila sudbinu Vasilija Kostova

Najveća transfer saga ovog leta u Ljutice Bogdana je završena!

FOTO: FK Crvena zvezda

Vasilije Kostov ostaje u Crvenoj zvezdi! Iako su evropski velikani nedeljama kružili oko Marakane, zatvaranje pijace u najvećim ligama Starog kontinenta stavilo je tačku na velike priče. Mladi 18-godišnji vezista će bar još šest meseci nositi crveno-beli dres.

Mediji su ovog leta utrkivali u tome gde se seli Zvezdin biser. Na stolu su bile konkretne raspitive i pozivi velikana poput Milana i Borusije iz Dortmunda, a pominjala se i vrtoglava cifra od 25 miliona evra koju je navodno nudio turski Galatasaraj. Ipak, kako se spuštala zavesa na prelazni rok u Engleskoj, Nemačkoj i Italiji, postalo je jasno da od velikog transfera na Zapad nema ništa – bar ne pre zime.

Nije tajna da je iza Crvene zvezde izuzetno bolno leto na međunarodnoj sceni koje je rezultiralo „utešnim“ plasmanom u Ligu konferencija. U tom sivilu kolektiva, i forme mladog Kostova je pretrpela ozbiljne oscilacije, što je donekle spustilo pregovaračku moć crveno-belih koji su u junu zacrtali cenu od 20 miliona evra.

Sa druge strane, Zvezda je od drugih prodaja (poput Enema u Bolonju) inkasirala preko 32 miliona evra, pa finansijskog pritiska za hitnu prodaju nije ni bilo.

Za Kostova je igranje u Ligi konferencija možda korak unazad u odnosu na prošlu sezonu kada je briljirao u Ligi Evrope. Međutim, to je idealna prilika za reset. Trener Albert Rijera ima jasan zadatak – da stabilizuje mladog vezistu, pomogne mu da prebrodi prirodne mladalačke padove i stvori Kostova koji će na proleće vredeti još više.

