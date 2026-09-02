Svet

TEŠKA NESREĆA, PREVRNUO SE AUTOBUS PUN LJUDI: Poginulo 16 osoba, sve službe na terenu

В.Н.

02. 09. 2026. u 08:22

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U NESREĆI autobusa na jugu Sinaja u Egiptu poginulo je 16 osoba, dok je još 28 povređeno, saopštile su tamošnje vlasti.

ТЕШКА НЕСРЕЋА, ПРЕВРНУО СЕ АУТОБУС ПУН ЉУДИ: Погинуло 16 особа, све службе на терену

Foto: Unsplah/YANGHONG YU

Nesreća se dogodila na putu između Dahaba i Nuvajbe, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Poluostrvo Sinaj na jugu Egipta popularna je turistička destinacija, posebno za ronjenje i snorkeling u Crvenom moru.

Prema prvim inforamacijama, došlo je do prevrtanja autobus. U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće, da li je vozač izgubio kontrolu ili je bilo kontakta sa drugim vozilom.

Na licu mesta su brojne ekipe Hitne pomoći, koji povređene prevoze u bolnice.

U ovom trenutku takođe nema informacija o tome da li je u pitanju bio turistički autobus.

(Telegraf)

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