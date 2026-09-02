TEŠKA NESREĆA, PREVRNUO SE AUTOBUS PUN LJUDI: Poginulo 16 osoba, sve službe na terenu
U NESREĆI autobusa na jugu Sinaja u Egiptu poginulo je 16 osoba, dok je još 28 povređeno, saopštile su tamošnje vlasti.
Nesreća se dogodila na putu između Dahaba i Nuvajbe, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.
Poluostrvo Sinaj na jugu Egipta popularna je turistička destinacija, posebno za ronjenje i snorkeling u Crvenom moru.
Prema prvim inforamacijama, došlo je do prevrtanja autobus. U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće, da li je vozač izgubio kontrolu ili je bilo kontakta sa drugim vozilom.
Na licu mesta su brojne ekipe Hitne pomoći, koji povređene prevoze u bolnice.
U ovom trenutku takođe nema informacija o tome da li je u pitanju bio turistički autobus.
(Telegraf)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
DIPLOMATSKA TURNEJA: Si Đinping ide na samit ŠOS, a potom u dve važne zemlje
26. 08. 2026. u 14:49
OD KAIRA DO SRPSKOG SELA: Šika zavoleo "malo sutra", ćevape, folklor i kafu sa babom
18. 08. 2026. u 14:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RAKETNI NAPAD NA ELEKTRANU U NEMAČKOJ: Eksplozivom gađali najveće postrojenje u Brandenburgu
NA TRAFOSTANICI na jugu Brandenburga došlo je do ozbiljnog incidenta.
01. 09. 2026. u 14:07
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
"Dino nas je prevario!" Ogranizatori tvrde: "Uzeo 100.000 evra, znao da koncerta neće biti!" Oglasio se i Merlinov tim
ORGANIZATOR otkazanog koncerta Dina Merlina u Kraljevu "Sonder Mjuzik" oglasio se zvaničnim saopštenjem u kom tvrdi da je pevač zajedno sa svojim timom navodno svesno izvršio prevaru.
01. 09. 2026. u 21:14
Komentari (0)