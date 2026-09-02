ZVANIČNO! Petar Ratkov potpisao, igraće u Španiji

ONO o čemu se pisalo dobilo je i zvaničnu potvrdu u poslednjim minutima prelaznog roka.

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Petar Ratkov je novi fudbaler Levantea, u koji je stigao na pozajmicu iz Lacija do kraja sezone, potvrdio je španski klub.

Španski klub će pozajmicu platiti dva miliona evra, odnosno još 14 za otkup ukoliko Ratkov postigne 10 golova.

Ratkov je fudbalski ponikao u mlađim kategorijama TSC iz Bačke Topole. Upravo u tom klubu skrenuo je pažnju na sebe i izborio transfer u Austriju.

U sezoni 2023/24 postao je član Salcburga, sa kojim je debitovao i na evropskoj sceni, uključujući Ligu šampiona i Ligu Evrope.

Posebno se pamti njegov nastup protiv Blau-Vajs Linca 17. februara 2024. godine. Ratkov je tada postigao pogodak već posle šest sekundi, čime je postavio rekord kao najbrži strelac u istoriji austrijske Bundeslige.

Za Salcburg je ukupno odigrao 99 utakmica i postigao 22 gola, pre nego što je u januaru ove godine prešao u Lacio. U dresu italijanskog kluba upisao je svega devet nastupa.

Ratkov je član i reprezentacije Srbije. Nastupao je za selekcije do 19 i 21 godine, dok je za seniorski tim debitovao 14. oktobra 2023. godine.