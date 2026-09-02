ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev smatra da Nemačka „zaslužuje direktan udar“ na sve pogone u kojima se proizvodi vojna tehnika za potrebe kijevskog režima.

Foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Berlin je optužio Rusiju za nedokazani napad na aerodrom u Lajpcigu. Imajući u vidu neonacistički i izrazito rusofobni kurs sadašnjeg nemačkog rukovodstva, izmišljena diverzija predstavlja najblaži oblik kazne za njihove grehe. Oni zaslužuju direktan udar na sve nemačke pogone za proizvodnju vojne tehnike za banderovsku kliku. A sasvim je moguće i na neka druga mesta u Berlinu - napisao je Medvedev na Telegramu.

Policija u Lajpcigu saopštila je 5. avgusta da je zaposleni na aerodromu Lajpcig/Hale pronašao bespilotnu letelicu sa eksplozivom u bezbednosnoj zoni namenjenoj teretnom vazdušnom saobraćaju.

Nemačka je u utorak odgovornost za incident pripisala Rusiji, ne iznoseći dokaze, dok je ruska ambasada odmah ocenila da je reč o „na brzinu sklopljenoj provokaciji“.

Ruski ambasador u Nemačkoj Sergej Nečajev pozvan je u utorak u nemačko Ministarstvo spoljnih poslova, gde je odlučno odbacio optužbe Berlina protiv Rusije, ocenivši ih kao neosnovane, apsurdne i suprotne zdravom razumu.

Nečajev je takođe izjavio da provokacija u Lajpcigu služi isključivo interesima kijevskog režima, militarističkog krila evropske političke klase i magnata vojno-industrijskog kompleksa zainteresovanih za raspirivanje sukoba u Ukrajini.

(Sputnjik)

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