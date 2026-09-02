ZAPAD U ŠOKU! Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!
STIGLA je vest koja će iz korena promeniti sve!
Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) zvanično je saopštila da ukida restriktivne mere za košarkaše, trenere, arbitre i ostale službene predstavnike iz Rusije i Belorusije, čime im je širom otvorena kapija za povratak na međunarodnu scenu.
Ova odluka doneta je na sastanku u Švajcarskoj usklađivanjem sa stavovima Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), koji je prethodno započeo proces postepenog ublažavanja mera.
Podsećanja radi, FIBA je rusku i belorusku košarku stavila pod potpunu blokadu 18. maja 2022. godine, neposredno nakon izbijanja sukoba u Ukrajini. Tada su muške i ženske nacionalne selekcije, klubovi, kao i basket timovi 3x3 ekspresno izbačeni iz svih zvaničnih evropskih i svetskih takmičenja.
Ova suspenzija potpuno je udaljila ruske i beloruske timove sa međunarodne scene na više od četiri godine, ostavivši tamošnje zvezde i klupske gigante bez prava na takmičenje sa najboljima.
Prva faza velike reintegracije stupa na snagu odmah i odnosi se na učešće pojedinaca. Ograničenja se ukidaju za sve igrače, trenere, sudije i komesare u klasičnoj košarci i basketu 3x3. Ruski i beloruski košarkaški radnici i sportisti od sada mogu biti delegirani i mogu da učestvuju na svim FIBA događajima.
Ipak, potpuni povratak ruskih nacionalnih timova i klubova na velika takmičenja i dalje je na čekanju. FIBA je saopštila da će u narednom periodu blisko sarađivati sa MOK-om i Međunarodnom asocijacijom letnjih olimpijskih federacija (ASOIF) kako bi se rešila kompleksna pitanja bezbednosti i logistike.
Ključni cilj je definisanje statusa ovih reprezentacija u susret Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine. Sve konačne odluke o kolektivnim timovima, kao i sprovođenje adekvatnog antidoping programa, biće zvanično donete na sastanku Centralnog saveta FIBA u decembru 2026. godine.
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