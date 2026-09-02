Košarka

ZAPAD U ŠOKU! Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!

М.П.

02. 09. 2026. u 06:21 >> 06:45

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ЗАПАД У ШОКУ! Русија слави, ово је чекала од 2022!

FOTO: Valerio Rosati / Panthermedia / Profimedia

Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) zvanično je saopštila da ukida restriktivne mere za košarkaše, trenere, arbitre i ostale službene predstavnike iz Rusije i Belorusije, čime im je širom otvorena kapija za povratak na međunarodnu scenu.

Ova odluka doneta je na sastanku u Švajcarskoj usklađivanjem sa stavovima Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), koji je prethodno započeo proces postepenog ublažavanja mera.

Podsećanja radi, FIBA je rusku i belorusku košarku stavila pod potpunu blokadu 18. maja 2022. godine, neposredno nakon izbijanja sukoba u Ukrajini. Tada su muške i ženske nacionalne selekcije, klubovi, kao i basket timovi 3x3 ekspresno izbačeni iz svih zvaničnih evropskih i svetskih takmičenja.

Ova suspenzija potpuno je udaljila ruske i beloruske timove sa međunarodne scene na više od četiri godine, ostavivši tamošnje zvezde i klupske gigante bez prava na takmičenje sa najboljima.

Prva faza velike reintegracije stupa na snagu odmah i odnosi se na učešće pojedinaca. Ograničenja se ukidaju za sve igrače, trenere, sudije i komesare u klasičnoj košarci i basketu 3x3. Ruski i beloruski košarkaški radnici i sportisti od sada mogu biti delegirani i mogu da učestvuju na svim FIBA događajima.

Ipak, potpuni povratak ruskih nacionalnih timova i klubova na velika takmičenja i dalje je na čekanju. FIBA je saopštila da će u narednom periodu blisko sarađivati sa MOK-om i Međunarodnom asocijacijom letnjih olimpijskih federacija (ASOIF) kako bi se rešila kompleksna pitanja bezbednosti i logistike.

Ključni cilj je definisanje statusa ovih reprezentacija u susret Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine. Sve konačne odluke o kolektivnim timovima, kao i sprovođenje adekvatnog antidoping programa, biće zvanično donete na sastanku Centralnog saveta FIBA u decembru 2026. godine. 
 

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