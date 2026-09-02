GRAD Svetogorsk prešao je pod kontrolu ruskih snaga, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Gavriil Grigorov / Sputnik / Profimedia

Ruski lider je u ponedeljak doputovao u Kirgiziju, gde učestvuje na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS). Na marginama samita Putin je održao i niz bilateralnih sastanaka. Po završetku radnog programa u Kirgiziji, ruski predsednik obratio se predstavnicima medija.

- Tokom poslednjeg meseca, pod kontrolu ruskih snaga prešlo je 14 naseljenih mesta. Među njima je oslobođena i Kazačja Lopanj, a juče i grad Svetogorsk - rekao je Putin novinarima.

Za Britance

- Svi vojni objekti u Ukrajini, uključujući i britanske, predstavljaju legitimne ciljeve za Rusiju - izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje