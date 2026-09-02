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"OSVOJILI SMO GA" Putin otkrio koji je grad došao u ruske ruke, pa Britancima obećao američki scenario sa Bliskog istoka u Ukrajini

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

02. 09. 2026. u 00:00

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GRAD Svetogorsk prešao je pod kontrolu ruskih snaga, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

ОСВОЈИЛИ СМО ГА Путин открио који је град дошао у руске руке, па Британцима обећао амерички сценарио са Блиског истока у Украјини

Gavriil Grigorov / Sputnik / Profimedia

Ruski lider je u ponedeljak doputovao u Kirgiziju, gde učestvuje na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS). Na marginama samita Putin je održao i niz bilateralnih sastanaka. Po završetku radnog programa u Kirgiziji, ruski predsednik obratio se predstavnicima medija.

 - Tokom poslednjeg meseca, pod kontrolu ruskih snaga prešlo je 14 naseljenih mesta. Među njima je oslobođena i Kazačja Lopanj, a juče i grad Svetogorsk - rekao je Putin novinarima.

Za Britance

 - Svi vojni objekti u Ukrajini, uključujući i britanske, predstavljaju legitimne ciljeve za Rusiju - izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

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