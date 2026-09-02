"OSVOJILI SMO GA" Putin otkrio koji je grad došao u ruske ruke, pa Britancima obećao američki scenario sa Bliskog istoka u Ukrajini
GRAD Svetogorsk prešao je pod kontrolu ruskih snaga, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.
Ruski lider je u ponedeljak doputovao u Kirgiziju, gde učestvuje na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS). Na marginama samita Putin je održao i niz bilateralnih sastanaka. Po završetku radnog programa u Kirgiziji, ruski predsednik obratio se predstavnicima medija.
- Tokom poslednjeg meseca, pod kontrolu ruskih snaga prešlo je 14 naseljenih mesta. Među njima je oslobođena i Kazačja Lopanj, a juče i grad Svetogorsk - rekao je Putin novinarima.
Za Britance
- Svi vojni objekti u Ukrajini, uključujući i britanske, predstavljaju legitimne ciljeve za Rusiju - izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.
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