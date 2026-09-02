Barselona u poslednjim minutima prelaznog roka dovela fudbalera iz Srbije
KAKAV transfer!
Mladi fudbaler Mirza Ćatović (19) prešao je u Barselonu na samom kraju prelaznog roka. Iako će u početku igrati za rezervni tim, Barsa Atletik, njegov dolazak je lično podržao trener prvog tima Hansi Flik.
Ćatović stiže iz Štutgarta na pozajmicu, a na kraju sezone Barselona ima pravo da otkupi ugovor za 3,5 miliona evra, potvrdio je Fabricio Romano.
Ono što je posebno zanimljivo je to da je Mirza odbio ponude Salcburga i Klub Briža da bi došao u Barselonu, iako su mu ta dva kluba nudila mesto u prvom timu. Svoju odluku je pojasnio objavom na Instagramu, gde je podelio fotografiju iz detinjstva u dresu Barselone. Ovim je potvrdio da je prelazak u katalonski klub ispunjenje davne želje za njega.
Inače, Ćatović je rođen u Srbiji u gradu Tutinu i član je omladinskih selekcija Nemačke, tako da ima pravo da nastupa za "orlove", Nemce, ali i BiH. Očekuje se da će uskoro doneti odluku o tome za koju će seniorsku reprezentaciju igrati.
Mladi vezni igrač sada ima period adaptacije na novu sredinu i sistem rada. Pošto Barselona ima opciju da otkupi njegov ugovor na kraju sezone, njegovi nastupi za Barsu Atletiko biće pod posebnom lupom.
Da li će dobiti šansu u prvom timu i da li će klub aktivirati otkupnu klauzulu zavisiće od njegovog rada i napretka.
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