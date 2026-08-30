DUBOKO KOPANJE, VELIKA GREŠKA: Zemljište vam je pretvrdo poput betona? Napravite ovaj potez pre jesenjih kiša

GLAVNA greška u ovoj fazi bila bi pokušati ašoviti ili duboko kopati. Time biste samo izokretali ogromne, tvrde grudve koje je nemoguće usitniti, a iz dubine bi isparila i poslednja kap vlage.

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Kraj je avgusta, sunce ne popušta, a čini se da ni neće, pa gredice sa kojih ste pokupili rani krompir, crni ili beli luk izgledaju prilično tužno. Zemlja je ispucala, tvrda poput betona i izuzetno suva. Prva reakcija većine hobista u ovom trenutku je da dignu ruke od svega i ostave baštu da čeka proleće. Ipak, gola zemlja pod kasnoletnjim suncem gubi ono malo organske materije što joj je ostalo, a prvi jesenji pljuskovi samo će isprati nutrijente u dublje slojeve.

Iako se čini da je za bilo kakvu setvu prekasno i presuvo, za zelenišno đubrenje ima vremena sve do polovine septembra. Biljkama poput bele gorušice ili facelije treba tek mesec dana da razviju bujnu zelenu masu i korenje koje će podzemno odraditi posao umesto vaše motike.

Kako obraditi zemljište tvrdo poput kamena?

Glavna greška u ovoj fazi bila bi pokušati ašoviti ili duboko kopati. Time biste samo izokretali ogromne, tvrde grudve koje je nemoguće usitniti, a iz dubine bi isparila i poslednja kap vlage.

Ako je zemljište tvrdo i vrlo suvo, najbolji potez je natopiti gredicu uveče, ostaviti je tokom noći da upije vodu, pa tek sutradan krenuti sa pripremom. Nemojte kopati duboko, dovoljna je plitka obrada do nekoliko centimetara dubine. Za to je idealan ručni kultivator sa zakrivljenim zupcima ili motičica sa zupcima koji će površinski razbiti pokoricu bez prevrtanja slojeva.

Što se tiče postojećeg korova na gredici, preporuka je plitko ga poseći motičicom tik uz površinu tla. Korenje korova ostavite u zemlji da se raspadne, sa nadzemnog dela sklonite seme korova, stabljiku usitnite i ostavite na gredici što će poslužiti kao početni zaštitni sloj za novo seme.

Tri proverene kulture za kasnu setvu

Tri su kulture koje možete koristiti u ovu svrhu.

1. Bela gorušica niče izuzetno brzo, gusto zatvara prostor i prirodno čisti zemlju od štetočina poput nematoda.

2. Facelija je odličan izbor jer nije u srodstvu ni sa jednom povrtarskom kulturom, pa ne prenosi bolesti, a njeno korenje stvara dobru mrvičastu strukturu.

3. Uljana rotkva je odlična ako imate zbijenu zemlju jer njen snažan, dubok koren deluje poput prirodnog svrdla koje razbija sabijene slojeve podzemlja.

Sama setva u sušnim uslovima traži malo pažnje. Seme posejte omaške, lagano ga pograbuljajte i obavezno povaljajte ili lagano nabijte motikom kako bi imalo dobar kontakt sa zemljom. Narednih 5 do 7 dana gredica traži redovno, lagano tuširanje vodom rano ujutru ili uveče dok seme ne izbije. Ako imate malo suve trave ili slame, postavite je u vrlo tankom sloju preko posejanog semena, što će sprečiti da sunce sprži mlade klice.

Valjanje ili ukopavanje biljne mase?

Biljke za zelišno đubrenje ne bi trebalo pustiti da osemene. Idealno ih je pokositi ili povaljati u fazi punog cvetanja. Valjanje se radi sa ciljem da se stabljika prelomi u bazi, čime biljka polako prestaje s rastom.

Ne morate je ukopavati. Najbolja ekološka praksa za hobi vrt je ostaviti povaljanu ili pokošenu masu direktno na površini gredice. Tokom zime će ta masa delovati kao malč. Mraz i mikroorganizmi iz zemlje odradiće većinu posla umesto vas, pa će se do proleća stabljike raspasti u fin humus, a korenje ispuniti zemlju vazdušnim kanalima. Ukopavanje u zemlju ima smisla samo ako u kasnu jesen na tu istu gredicu planirate da sadite ozime kulture.

Šta i kada saditi na toj gredici?

Ako zeleno đubrivo posejete početkom septembra, već u oktobru imaćete formiranu zelenu masu. Imate dve opcije za dalju sadnju.

Prva je kasnojesenja i ozima sadnja. Naime, ako na toj gredici u novembru planirate da sadite ozimi beli luk, crveni luk ili zimsku salatu, zelenišno đubrivo pokosite u oktobru, plitko ga ukopajte ili pograbuljajte u površinski sloj tla i ostavite 2 do 3 nedelje da se smiri pre sadnje.

Druga opcija je prolećna setva. Najjednostavnije je ostaviti zelenišno đubrivo da ga uništi zimski mraz. U proleće samo pograbuljate ostatke malča sa strane i sadite bilo šta. Zemlja ispod zimskog pokrivača biće mekana, vlažna i spremna za setvu i sadnju bez posebne obrade.

Ako vam je zemlja na parceli ipak toliko suva da je setva u ovom trenutku nemoguća misija, nemojte ostaviti gredicu golu. Prekrijte je debljim slojem bilo kakvog organskog materijala, kao što je suvo lišće, slama ili karton. Zemlja će nakon kiša, a ako Bog da i snega, ispod malča do proleća ostati mekana, vlažna i spremna za novu sezonu.

(Agroklub)