Poljoprivreda

KAKO SE SADI ANANAS? Evo koji je najsigurniji i najlakši način da ga uzgajate

K. Despotović

30. 08. 2026. u 15:54

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TOKOM sadnje ananasa u bašti potrebno je imati optimalne uslove jer hladne zime mogu da budu štetne za biljku. Ukoliko spoljni uslovi nisu optimalni, ananas uspeva kao sobna biljka, iako ima manji broj sitnijih plodova.

КАКО СЕ САДИ АНАНАС? Ево који је најсигурнији и најлакши начин да га узгајате

Foto: Anant Kasetsinsombut / Alamy / Profimedia

Biljku je potrebno prvo ojačati, nakon čega je potrebno prvo presađivanje nakon tri meseca, a drugo presađivanje se radi posle godinu dana. Ananas cveta između 10 i 20 meseci nakon sadnje. Plodovi se pojavljuju u proleće, što dovodi do propadanja biljke, ali u isto vreme postoje 2 - 3 izdanka koji se mogu presaditi kada listovi potpuno uvenu, što se dešava posle dve godine.

Sadnja semena

Ananas ima veoma sitno seme, veličine samo 3 - 4 mm, pa je potrebna dobra priprema da bi se omogućilo klijanje, što ovaj način gajenja čini nešto složenijim od uzgoja iz rasada. Pre sadnje, seme treba staviti na vlažnu podlogu na 18 - 24 časa i staviti u toplu prostoriju. Posle bubrenja, sade se u saksije koje sadrže mešavinu treseta i peska, na dubinu od 1 do 2 cm. Početak klijanja zavisi od sobne temperature. Ako se saksije drže na sobnoj temperaturi, klijanje traje 4 - 6 nedelja, a ako je temperatura 30 - 32°C, klice se mogu pojaviti nakon 3 nedelje.

Sadnja sadnica

Sadnja sadnica ananasa je najsigurniji i najlakši način da ih uzgajate. Nakon dobijanja korena iz vršnih izdanaka, odnosno rozeta, ananas se tokom proleća sadi na pripremljenu podlogu. U plantažnom uzgoju u komercijalne svrhe, ananas se sadi tako da se nakon razvoja ploda ispod njega razvijaju sadnice koje se odvajaju od matične biljke i presađuju na novu proizvodnu parcelu. Optimalna sadnja je 1 sadnica po m2. U nekim krajevima izuzetno pogodne klime za gajenje, ananas se gaji sadnjom, što je dugotrajan proces jer se prvi plodovi rađaju tek posle 3 godine.

(Baštovanka)

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