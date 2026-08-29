VELIKI DAN ZA SRBIJU! Otvara se prva fabrika humanoidnih robota u našoj zemlji, prisustvuje predsednik Vučić
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas svečanosti otvaranja prve fabrike humanoidnih robota u Srbiji kompanije „Minth“ u Šapcu.
Predviđeno je da svečanost počne u 11.00 časova.
Predsednik je u petak tokom posete Mačvanskom okrugu najavio da će danas u Šapcu biti otvorena prva fabrika robota u Srbiji i istakao da je to velika stvar za Srbiju.
- To što ćete videti, to je 200, 250 radnika, a tek kada budu napravili velika postrojenja i velike fabrike u Inđiji, onda će se to raditi sve, svi delovi, sve drugačije. To je čudo. Jedva čekam da vidim - rekao je Vučić tokom obilaska domaćinstva Marić u Lipničkom Šoru kod Loznice.
On je naveo da će se u Srbiji proizvoditi roboti, dronovi, baterije za robote i slično.
- I uglavnom u Inđiji, a spajanje, odnosno montaža, biće u Šapcu. Sutra ćete da vidite od 'robo-dogova', dakle pasa, humanoidnih robota - svašta rade. Mogu da vam nose kiselu vodu, da trče, da vam pokazuju vežbe Brus Lija. Sve što poželite. A sve će, najvećim delom, ići u izvoz, osim onoga što je nama potrebno, a ja ne mogu sve da vam kažem za šta je nama potrebno, ali ćete uskoro i to da vidite - rekao je on.
Vučić je izjavio da su nama roboti potrebni da donose posao za naše ljude, a ne da im posao oduzmu, i naveo da će Srbija biti među prvima u Evropi sa fabrikom humanoidnih robota.
Ranije je predsednik tokom posete Kini u maju obišao grad Đasing i inovacioni centar kompanije "Minth Future Factory", gde su mu predstavljeni humanoidni roboti, koji su mu poželeli dobrodošlicu na srpskom, a kompanija AGIBOT je početkom februara predstavila svoje humanoidne robote u Beogradu, kada je demonstriran humanoidni robot Luka.
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