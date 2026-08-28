CENE TRANSPORTA NAFTE TANKERIMA EKSPLODIRALE: Rat na Bliskom istoku podigao cene i 10 puta

ZARADE supertankera na ključnoj ruti za transport nafte dostigle su rekordne nivoe zbog poremećaja izazvanih ratom na Bliskom istoku i rizika povezanih sa prolaskom kroz Ormuski moreuz.

Foto Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri, File

Cena prevoza nafte tankerima od Saudijske Arabije do Kine dostigla je rekordnih 647.000 dolara dnevno, 10 puta više nego pre godinu dana, prema podacima londonskog tržišta vezanog za brodarstvo Baltik eksčejndž (Baltic Exchange).

Snažan rast cena posledica je činjenice da sve više vlasnika tankera izbegava prolazak kroz Ormuski moreuz zbog bezbednosnih rizika, prenosi Blumberg.

Oni koji su spremni da preuzmu rizik traže ogromne premije, dok je broj raspoloživih brodova ograničen.

Troškovi su snažno porasli i na alternativnim rutama.

Najam tankera za prevoz nafte od Omana do Kine sada košta oko 220.000 dolara dnevno, u odnosu na 131.000 dolara pre mesec dana.

Transport kroz Ormuz dodatno komplikuje činjenica da se nafta nakon prolaska kroz moreuz često prebacuje na drugi tanker, što zahteva dodatno vreme i smanjuje broj brodova dostupnih na tržištu.

Istovremeno, napadi Huta na saudijske tankere primorali su Saudijsku Arabiju da izvoz prema Aziji preusmeri na dužu rutu preko Mediterana i oko Afrike, što takođe povećava troškove, dodaje njujorška agencija.

(Tanjug)

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