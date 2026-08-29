Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO: Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa dve realne kvote

Немања Пејчић

29. 08. 2026. u 09:10

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО: Ево данашњег Тип сигурица тикета са две реалне квоте

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

20.45 Juventus - Parma 1 (1.25)

21.00 Novi Pazar - Mačva 1 (1.60)

Kvota: 2.00

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